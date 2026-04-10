Kalianda (Lampost.co)— Harapan akhirnya muncul bagi ratusan buruh PT San Xiong Steel Indonesia yang selama 11 bulan tidak menerima gaji. Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, turun langsung memimpin mediasi dan menghadirkan solusi konkret bagi pemenuhan hak-hak pekerja.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar pertemuan antara buruh, manajemen perusahaan, serta instansi terkait di Aula Rajabasa, Kantor Bupati, Jumat (10/4/2026). Mediasi ini berlangsung setelah ratusan pekerja menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembayaran gaji, THR, serta kepastian layanan jaminan sosial.

Dalam forum tersebut, Bupati Egi mempertemukan berbagai pihak, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, guna mempercepat penyelesaian persoalan yang telah berlarut-larut.

Perwakilan buruh, Iwan Tulus, mengungkapkan kondisi sulit yang dialami pekerja. Selama hampir satu tahun, mereka tidak menerima penghasilan, bahkan saat momen Lebaran.

“Kami butuh kejelasan, terutama untuk BPJS dan THR. Hidup harus terus berjalan,” ujarnya.

Menjawab keluhan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan solusi pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja. Kepala Kantor Cabang Lampung Selatan, R. Rully Maulana, memastikan buruh tetap dapat mencairkan haknya dengan melengkapi dokumen pendukung seperti slip gaji atau surat pernyataan.

Pendampingan

Pemerintah daerah pun bergerak cepat. Bupati Egi langsung menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendampingi proses administrasi para buruh hingga tuntas.

“Kami pastikan pendampingan berjalan. Hari ini sudah ada solusi awal agar pekerja bisa melanjutkan hidup,” tegas Egi.

Kepastian pencairan JHT menjadi angin segar bagi para buruh, sekaligus membuka peluang mereka untuk kembali bekerja di tempat lain.

Tak berhenti di situ, Pemkab Lampung Selatan juga menyiapkan langkah tegas terhadap perusahaan. Egi memastikan pemerintah akan melayangkan surat teguran kepada PT San Xiong Steel Indonesia agar segera memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan THR yang tertunggak.

Untuk persoalan layanan kesehatan, pemerintah membuka opsi pengalihan kepesertaan BPJS Kesehatan agar pekerja tetap bisa mengakses layanan medis. Bahkan, Egi langsung berkoordinasi lintas daerah dengan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, guna membantu akses layanan bagi pekerja yang berdomisili di kota tersebut.

Langkah cepat ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak pekerja. Di tengah ketidakpastian yang panjang, para buruh kini mulai melihat harapan, yakni bahwa hak mereka tidak diabaikan, dan perjuangan mereka akhirnya mendapat jawaban.



