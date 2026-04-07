Jakarta (Lampost.co)– Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mempercepat akses rumah layak bagi masyarakat melalui kolaborasi langsung dengan pemerintah pusat. Langkah ini ditandai pertemuan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Pertemuan di Kantor Kementerian PKP RI tersebut menjadi langkah konkret mempercepat program perumahan agar lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

Turut hadir Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama sejumlah kepala daerah dan perwakilan BP Tapera yang membahas penguatan pembiayaan dan percepatan pembangunan hunian.

Dalam forum itu, pemerintah memprioritaskan tiga program utama. Pertama, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Kedua, rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ketiga, percepatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk penanganan kawasan kumuh.

Egi menegaskan, sinergi pusat-daerah menjadi kunci agar program perumahan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami mendorong kolaborasi konkret agar program KUR Perumahan, FLPP, dan BSPS bisa lebih cepat menjangkau masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kerja sama ini membuka peluang lebih besar bagi warga Lampung Selatan untuk memiliki hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau.

“Harapannya, semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaat program perumahan ini,” ujarnya.

Pertemuan ini juga menjadi bagian dari percepatan program perumahan nasional dengan pendekatan kolaboratif. Pemerintah menargetkan distribusi manfaat tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi merata hingga ke daerah.

Langkah ini menegaskan arah kebijakan, yakni memperluas akses rumah layak bukan lagi wacana. Tetapi agenda prioritas bersama antara pemerintah pusat dan daerah.



Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News