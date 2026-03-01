Bandar Lampung (Lampost.co)– Menyambut bulan suci Ramadan, Arte Hotel Bandar Lampung menghadirkan program spesial bertajuk Blessings of Ramadhan Bliss. Hotel yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 21, Tanjung Karang Pusat, itu menawarkan pengalaman buka puasa bersama keluarga dan kolega dengan suasana eksklusif di ketinggian.

Melalui konsep Iftar Buffet All You Can Eat (AYCE), tamu dapat menikmati beragam hidangan spesial, live cooking, serta aneka takjil lezat. Seluruh sajian tersebut dapat tamu nikmati di Izzi Sky Dining lantai 17, sambil menyaksikan panorama indah Kota Bandar Lampung dari atas.

Early Bird Rp145 Ribu per Orang

Arte Hotel memberikan harga spesial early bird sebesar Rp145.000 nett per orang. Harga normal paket Iftar Buffet AYCE ini Rp150.000 per orang. Promo ini menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana berbuka puasa dengan menu lengkap dan tempat yang nyaman.

Manajemen hotel juga memberikan penawaran khusus untuk pemesanan grup minimal 20 orang. Setiap pembelian 10 pax, tamu akan mendapatkan gratis 1 pax, sehingga momen kebersamaan terasa semakin hemat dan menguntungkan.

Paket “Semeja Seribu Cerita” Mulai Rp450 Ribu

Selain buffet AYCE, Arte Hotel menghadirkan Paket Semeja Seribu Cerita yang manajemen hotel rancang khusus untuk buka puasa bersama keluarga atau sahabat.

Paket ini tersedia dalam dua pilihan:

• Rp850.000 untuk 10 orang.

• Rp450.000 untuk 5 orang.

Melalui paket ini, tamu dapat menikmati hidangan lengkap dalam satu meja. Mulai dari nasi putih, aneka lauk seperti gurame bakar/goreng, ayam saus mentega atau lada hitam, tumis sayuran, hingga sambal, es teh, dan air mineral.

Konsep “Satu Meja, Seribu Cerita, Satu Kebersamaan” menjadi daya tarik tersendiri. Karena tamu tidak hanya menikmati sajian lezat, tetapi juga membangun kehangatan bersama orang-orang terdekat.

Reservasi Sudah Dibuka

Arte Hotel Bandar Lampung mengajak masyarakat untuk segera melakukan reservasi agar tidak kehabisan tempat. Terutama pada akhir pekan dan pertengahan Ramadan yang biasanya akan padat para tamu.

Reservasi dapat konsumen lakukan melalui:

Anie: 0882 8663 6038.

Rika: 0813 7440 4799.

Dhea: 0852 6932 1953.

Izzi Sky Dining: 0822 7908 1708.

Dengan konsep buffet lengkap, harga terjangkau, dan panorama kota dari lantai 17, program Blessings of Ramadhan Bliss di Arte Hotel Bandar Lampung menjadi salah satu pilihan terbaik untuk menikmati momen berbuka puasa tahun ini.

