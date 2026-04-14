Bandar Lampung (Lampost.co)- Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan Bandar Lampung akan menjadi percontohan sebagai kota dalam penanggulangan penyebaran penyakit tuberkulosis atau TB.

“Kita akan terus rutin melakukan pengecekan rutin terhadap pasien khusunya keluarga, untuk meminimalisir penyebaran penyakit TB,” ucap Bunda Eva saat mendampingi Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Benjamin Paulus Octavianus bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Akhmad Wiyagus saat melakukan kunjungan ke Puskesmas Wayhalim, Selasa (14/4/2026). Dalam kunjungan ini pun Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela turut serta mendampingi.

Adapun tujuan kunjungan untuk melihat langsung pelaksanaan program kesehatan di daerah dan penanggulangan penyebaran penyakit TB (tuberkulosis) di Kota Bandar Lampung.

Wamenkes, Benjamin mengingatkan penanggulangan TB sekaligus memastikan layanan kesehatan tingkat pertama berjalan optimal. Terutama dalam mendeteksi dan menangani kasus TB di kalangan masyarakat.

“Untuk penderita TB, keluarga dan lingkungan sekitarnya juga harus dilakukan pemeriksaan paru. Karena seseorang bisa saja terinfeksi hari ini, tetapi gejalanya baru muncul dan terdeteksi tahun depan,” ungkap Benjamin.

Pengobatan Gratis di Puskesmas

Ia mengatakan penderita penyakit TB dapat diatasi dan sembuh total dengan pengobatan medis tepat. Selain itu pengobatan gratis yang tersedia di layanan kesehatan puskesmas.

Dia berharap puskesmas agar lebih aktif melakukan pelacakan kontak erat pasien atau sreening TB. Sebab langkah tersebut menjadi kunci memutus rantai penularan serta mempermudah proses penyembuhan.

Benjamin mengungkapkan masih tingginya potensi kasus baru saat ini akibat lemahnya upaya pencegahan. “Contohnya dalam satu wilayah bisa saja terdapat 100 pasien yang telah mendapat pengobatan. Namun pada tahun berikutnya muncul kembali jumlah kasus yang sama. Pencegahan di setiap wilayah harus kita perkuat. Agar kasus baru tidak muncul setiap tahunnya,” ucapnya.

