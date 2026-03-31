Bandar Lampung (Lampost.co)– BATIQA Hotel Lampung menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan berpartisipasi dalam kampanye global Earth Hour 2026, Sabtu, 28 Maret 2026.

Dalam aksi simbolis tersebut, manajemen hotel memadamkan lampu di sejumlah area selama satu jam dan menyalakan lilin yang membentuk angka “60+”. Simbol ini merepresentasikan dukungan terhadap gerakan global hemat energi yang diikuti jutaan orang di berbagai belahan dunia.

Sales & Marketing Manager BATIQA Hotel Lampung, Hady Duantoro, mengatakan partisipasi ini menjadi wujud nyata kepedulian industri perhotelan terhadap isu perubahan iklim.

“Kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan melalui langkah sederhana seperti penghematan energi. Harapannya, aksi ini bisa memberi dampak positif dan menginspirasi lebih banyak pihak,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan Earth Hour tidak sekadar seremoni saja. Tetapi juga bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif. Baik di lingkungan internal hotel maupun bagi para tamu yang menginap.

Seluruh karyawan turut terlibat dalam kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi internal untuk menumbuhkan budaya peduli lingkungan. Melalui aksi tersebut, BATIQA Hotel Lampung juga mendorong tamu hotel agar ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian bumi.

Partisipasi ini sejalan dengan komitmen BHM Hospitality sebagai pengelola jaringan BATIQA Hotels dalam menerapkan praktik bisnis berkelanjutan.

Dikenal mengusung konsep etnik khas Indonesia, BATIQA Hotels memadukan nilai budaya lokal dengan standar pelayanan modern. Hingga kini, jaringan hotel ini telah hadir di berbagai kota besar seperti Surabaya, Lampung, Pekanbaru, Palembang, Jababeka, Cirebon, dan Karawang.

Melalui momentum Earth Hour, BATIQA Hotel Lampung menegaskan bahwa langkah kecil, seperti mematikan lampu selama satu jam, dapat menjadi kontribusi nyata dalam menjaga bumi dan masa depan yang lebih berkelanjutan.



Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News