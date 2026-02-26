Bandar Lampung (Lampost.co)– Menyambut bulan suci Ramadan, BATIQA Hotel Lampung melalui FRESQA Bistro kembali menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang hangat dan penuh kebersamaan lewat program spesial bertajuk “Lentera Kampung Pak Rahmat”, sebuah paket Ramadan hemat dengan konsep hidangan khas Nusantara dalam suasana tradisional yang nyaman. Promo ini menjadi pilihan tepat bagi tamu yang ingin menikmati sajian berbuka berkualitas. Tentunya dengan harga terjangkau bersama keluarga, sahabat, rekan kerja, hingga komunitas.

Para tamu dapat menikmati All You Can Eat Buffet Ramadan dengan sajian lengkap. Mulai dari aneka ta’jil manis, gorengan, jajanan pasar, dan menu rumahan khas Indonesia. Ada pula live stall, hingga berbagai minuman segar yang memanjakan lidah. Dekorasi tematik Ramadan turut menambah kehangatan suasana berbuka, menciptakan momen kebersamaan yang lebih berkesan.

Untuk periode spesial, BATIQA Hotel Lampung menghadirkan harga early bird Rp135.000 net/pax yang berlaku 21–27 Februari 2026. Setelah periode tersebut harga normal menjadi Rp155.000 net/pax. Khusus paket privat di meeting room tersedia harga Rp130.000 net/pax.

Dengan harga tersebut, para tamu tetap dapat menikmati santapan berbuka yang lengkap dan nikmat, meliputi sajian aneka makanan Nusantara, ta’jil, soup hangat, aneka es segar, dessert, hingga special live cooking seperti Teppanyaki, aneka kari, dan Nasi Kebuli yang disajikan langsung secara fresh. Variasi menu yang beragam ini menjadikan Lentera Kampung Pak Rahmat sebagai salah satu pilihan buffet Ramadan paling terjangkau di Bandar Lampung tanpa mengurangi kualitas rasa maupun pelayanan.

Promo Khusus

Tak hanya menawarkan harga hemat, beragam keuntungan tambahan juga disiapkan bagi para tamu, di antaranya:

Buy 10 Free 1.

Tamu dengan nama Rahmat makan gratis.

Undian voucher kamar gratis di akhir Ramadan (semakin sering booking, semakin besar peluang menang).

Free iftar untuk 2 pax setiap minggu yang diundi dari reservasi by name.

FRESQA Bistro memiliki kapasitas hingga 65 orang dengan tiga pilihan area, yaitu indoor, outdoor, dan Private Dining Room (PDR), sehingga tamu dapat menyesuaikan suasana sesuai kebutuhan. Untuk acara berbuka puasa dengan kapasitas lebih besar, BATIQA Hotel Lampung juga menyediakan meeting room yang nyaman hingga 100 pax, cocok untuk acara kantor, komunitas, maupun keluarga besar.

Selain pengalaman bersantap, BATIQA Hotel Lampung juga terdapat kelengkapan berbagai fasilitas penunjang kenyamanan. Antara lain seperti high-speed Wi-Fi 24 jam, lounge, 4 meeting rooms, layanan security dan receptionist 24 jam, serta gym. Sehingga cocok bagi pengunjung lokal maupun wisatawan.

Ervini Pratiwi selaku Operational Manager BATIQA Hotel Lampung menyampaikan pihaknya ingin menghadirkan Ramadan yang hangat, nyaman, dan penuh kebersamaan untuk semua tamu.

“Melalui program Lentera Kampung Pak Rahmat sebagai paket Ramadan hemat ini, kami berharap BATIQA Hotel Lampung dapat menjadi tempat terbaik bagi keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk berbuka puasa. Semoga berbagai promo dan hadiah yang kami siapkan bisa menambah kebahagiaan di bulan suci ini,” ujarnya.

Dengan berbagai pilihan harga, suasana nyaman, serta banyak keuntungan menarik, BATIQA Hotel Lampung mengajak masyarakat Bandar Lampung untuk segera melakukan reservasi dan menikmati momen berbuka puasa bersama di FRESQA Bistro.

Tentang BATIQA

BATIQA Hotel Lampung memiliki 98 Superior Double Rooms dan 10 Suite Rooms yang tersebar di 12 lantai. Dengan kelengkapan 5 ruang pertemuan modular dan FRESQA Bistro yang menyajikan hidangan lokal maupun internasional.

BHM Hospitality, selaku group yang menaungi BATIQA Hotels, menerapkan unsur etnik tradisional dalam setiap hotel yang ada. Salah satu ciri khasnya adalah ucapan selamat datang dengan cap batik, simbol keramahan khas Nusantara yang menjadi standar sapaan seluruh karyawan.

Nama BATIQA berasal dari kata “BATIK” dan “QUALITY A” (kualitas A), yang melambangkan perpaduan antara budaya Indonesia dan pelayanan kelas dunia. Saat ini BATIQA Hotels telah hadir di 7 kota di Indonesia: Surabaya, Lampung, Pekanbaru, Palembang, Jababeka, Cirebon, dan Karawang. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi Hady Duantoro selaku Sales & Marketing Manager BATIQA Hotel Lampung (0811-7993-811).

