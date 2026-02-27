Bandar Lampung (Lampost.co)- BATIQA Hotel Lampung memperkuat komitmen sosialnya dengan berkolaborasi bersama Bhayangkari Peduli dan Polsek Teluk Betung Kota (TKB) dalam kegiatan berbagi menyambut Ramadan 2026. Melalui program Jumat Berkah, ketiga pihak turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Teluk Betung Kota.

Kolaborasi ini menunjukkan sinergi nyata antara pelaku industri perhotelan dan aparat kepolisian dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat menjelang bulan suci Ramadan.

BATIQA Hotel Lampung Turun Langsung Berbagi

Dalam kegiatan tersebut, tim BATIQA Hotel Lampung bersama Bhayangkari Peduli dan jajaran Polsek TKB membagikan bantuan sosial kepada warga. Mereka menyasar masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya meringankan beban ekonomi menjelang Ramadan.

Manajemen BATIQA Hotel Lampung menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk terus hadir dan memberi dampak positif di lingkungan sekitar.

Melalui aksi berbagi ini, BATIQA Hotel Lampung ingin menebarkan semangat kepedulian, kebersamaan, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat Bandar Lampung.

Polsek TKB Apresiasi Kolaborasi Sosial

Kapolsek Teluk Betung Kota, AKP Karyono, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dalam program Jumat Berkah tersebut. Ia menilai sinergi antara dunia usaha dan kepolisian mampu memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BATIQA Hotel Lampung yang telah berkolaborasi dalam program Jumat Berkah ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi masyarakat serta menjadi langkah baik dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kepedulian dan kebersamaan,” ujar AKP Karyono.

Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini tidak hanya membantu masyarakat secara langsung, tetapi juga mempererat hubungan antara institusi kepolisian, dunia usaha, dan warga.

Perkuat Sinergi Sosial Berkelanjutan

Melalui kegiatan Jumat Berkah menyambut Ramadan ini, BATIQA Hotel Lampung menegaskan posisinya sebagai bagian dari komunitas yang aktif berkontribusi bagi lingkungan sosial. Hotel tidak hanya berfokus pada layanan perhotelan, tetapi juga mengambil peran dalam kegiatan kemasyarakatan.

Manajemen berharap sinergi bersama Bhayangkari Peduli dan Polsek TKB dapat terus berlanjut dalam berbagai program sosial lainnya. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, BATIQA Hotel Lampung optimistis dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat Bandar Lampung.

Momentum menyambut Ramadan 2026 pun menjadi lebih bermakna dengan hadirnya aksi nyata kepedulian yang langsung dirasakan masyarakat.



