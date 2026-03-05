Bandar Lampung (Lampost.co)– Dalam rangka berbagi berkah di bulan suci Ramadan 2026, Central Plaza Lampung sebagai pusat perbelanjaan pertama dan tertua di Kota Lampung melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan pada Rabu, 4 Maret 2026. Program CSR bertajuk “Berbagi Berkah Ramadan” ini mengundang 30 anak Yatim dan Duafa serta Hafidz Quran Binaan Panti Asuhan Hasbirobbi yang berlokasi di Jalan Purnawirawan IX No. 28 Kel. Gunung Terang, Kec. Langkapura, Bandar Lampung.

Sebanyak 30 anak tersebut melakukan berbagai aktivitas menyenangkan yang diawali dengan bermain di tenant playground Kiddie Crab. Di mana anak-anak mendapatkan kebebasan untuk bermain selama kurang lebih 2 jam. Kemudian, anak-anak pengelola ajak untuk berbelanja pakaian di tenant Matahari Department Store. Setiap anak mendapatkan kesempatan untuk dapat berbelanja apapun sesuai keinginan mereka.

Suasana keceriaan semakin terasa saat mereka menikmati buka puasa bersama para pengelola Central Plaza Lampung persembahan tenant McDonald’s. Senyum bahagia terpancar dari wajah mereka, menyiratkan rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam.

Teges Prita Soraya selaku Direktur Central Plaza Lampung – PT Sekala Braha Semesta – NWP Property Group mengatakan bahwa acara ini merupakan bagian dari komitmen Central Plaza Lampung dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Terutama kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan kebahagiaan melalui pengalaman baru. Berbelanja dan bermain di pusat perbelanjaan bagi anak-anak tersebut yang mungkin tidak mereka dapatkan setiap hari,” ujarnya.

“Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Central Plaza Lampung berkomitmen untuk terus berperan serta dalam berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kegiatan ini dapat memberikan inspirasi dan mendorong kolaborasi lebih lanjut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama,” tambah Teges.

Tentang NWP Property (PT Nirvana Wastu Pratama)

NWP Property adalah salah satu perusahaan pengembang infrastruktur konsumen terbesar dan tercepat di Indonesia. Memiliki eksposur terhadap pusat perbelanjaan komersial dan infrastruktur logistik. Sejak berdiri pada tahun 2015 sebagai perusahaan patungan antara Warburg Pincus dan PT City Retail Developments, NWP Property telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Saat ini, NWP Property memiliki lebih dari 50 pusat perbelanjaan, hotel, dan aset logistik dalam portofolionya.

