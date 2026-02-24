Muara Enim (Lampost.co)- PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) kembali membuka pendaftaran Program Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Sekitar Bukit Asam (BIDIKSIBA) untuk tahun 2026.

Corporate Secretary Division Head Eko Prayitno mengungkapkan, program ini merupakan bagian dari komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Baca juga: Tegaskan Komitmen Berkelanjutan, PTBA Borong Penghargaan Indonesia Green Awards 2026

Melalui program BIDIKSIBA, PTBA memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/SMK/MA di sekitar wilayah Ring 1 perusahaan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma Tiga (D-III).

“Program ini adalah untuk lulusan SMA/SMK/MA sederajat yang berdomisili di wilayah sekitar Unit Tanjung Enim Mining Site, Tarahan Port, Kertapati Port, Ombilin Mining Site, dan Peranap Mining Site,” tutur Eko.

Salah satu syarat utama bagi calon penerima Program BIDIKSIBA Tahun 2026 yaitu berasal dari keluarga dengan pendapatan tidak melebihi UMR Setempat. Sebab, calon peserta wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain.

Selain itu, Calon peserta juga diwajibkan mengisi surat pernyataan bermaterai mengenai minat dan kesungguhan mengikuti program yang disetujui oleh orang tua ataupun wali masing-masing.

Pembukaan pendaftaran Program BIDIKSIBA 2026 mulai 23 Februari – 2 Maret 2026 melalui laman resmi https://bidiksiba.id/. Seleksi berjalan secara bertahap, mulai dari administrasi, psikotes, verifikasi lapangan, hingga ujian jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT-UTBK).

Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News