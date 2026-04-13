Jakarta (Lampost.co)— Perumda Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan mencatat prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Bintang 4 dalam ajang TOP BUMD Awards 2026. Capaian ini menegaskan peningkatan kinerja perusahaan sekaligus kualitas layanan air bersih bagi masyarakat.

Prestasi tersebut semakin lengkap setelah Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dinobatkan sebagai TOP Pembina BUMD 2026. Sementara itu, Direktur Perumda Tirta Jasa, Julianto, meraih penghargaan TOP CEO BUMD 2026.

Panitia menyerahkan ketiga penghargaan tersebut dalam acara puncak di Dian Ballroom, Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026). Ajang ini diselenggarakan oleh Majalah Top Business bersama Institut Otonomi Daerah dengan penilaian komprehensif terhadap kinerja, inovasi, dan kontribusi BUMD.

Bupati Egi menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran perusahaan daerah.

“Penghargaan ini menjadi bukti kerja keras dan dedikasi seluruh tim. Kami akan terus mendorong peningkatan layanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga momentum dengan memperkuat tata kelola perusahaan agar semakin profesional, transparan, dan inovatif.

Dengan capaian Bintang 4, Perumda Tirta Jasa dinilai berhasil menunjukkan kinerja unggul serta kontribusi nyata dalam pelayanan publik, khususnya penyediaan air bersih yang berkualitas.

Ajang TOP BUMD Awards 2026 diikuti ratusan BUMD dan BLUD dari seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu tolok ukur nasional dalam mendorong perusahaan daerah semakin kompetitif dan berdaya saing.Keberhasilan ini menegaskan posisi Lampung Selatan sebagai daerah yang mampu mengelola BUMD secara profesional, sekaligus menghadirkan layanan publik yang terus meningkat bagi masyarakat.



