Kalianda (Lampost.co)– Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mendorong Bank Lampung mengambil peran lebih besar sebagai mitra strategis pembangunan, bukan sekadar menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR). Dorongan itu Egi sampaikan saat menerima audiensi Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, bersama jajaran di ruang kerjanya, Selasa (7/4/2026).

Egi menegaskan, pola kerja sama antara pemerintah daerah dan perbankan harus berubah dari seremonial menjadi kolaborasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami ingin Bank Lampung menjadi strategic partner, bukan hanya terlibat dalam CSR. Harus ada kontribusi nyata dalam pembangunan daerah,” tegasnya.

Ia menilai, sinergi tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemkab Lampung Selatan yang kini fokus pada penguatan ekonomi berbasis digital dan peningkatan kualitas layanan publik.

Sejumlah program unggulan telah disiapkan untuk menggerakkan ekonomi lokal, seperti Desa Helau, Lamsel BETIK, Halo Lamsel, hingga berbagai event daerah seperti Krakatau Beach Run, Lamsel Fest, dan Indonesian Drive Series.

Menurut Egi, keterlibatan aktif perbankan dalam program-program tersebut akan memperkuat ekosistem ekonomi daerah sekaligus membuka peluang pertumbuhan bagi sektor keuangan.

“Kalau ekonomi daerah bergerak, perbankan juga ikut tumbuh. Ini kolaborasi yang saling menguntungkan,” ujarnya.

Ia berharap dapat terus memperluas sinergi. Tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga menyasar sektor-sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini menegaskan arah baru pembangunan Lampung Selatan, yakni kolaboratif, berbasis inovasi, dan berorientasi pada dampak nyata.

Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News