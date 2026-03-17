Bandar Lampung (Lampost.co)- Setelah lebih dari lima tahun perjalanan panjang yang dipenuhi passion, air mata, dan dedikasi tanpa batas, film keluarga Pelangi di Mars akhirnya siap menyapa seluruh keluarga Indonesia.

Film science-fiction (sci-fi) anak-anak dari Mahakarya Pictures dan sutradara Upie Guava, ini akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 18 Maret 2026. Bertepatan dengan momen Lebaran Idulfitri.

Hampir Enam Tahun: Dari Visi ke Layar Lebar

Visi film ini lahir pada tahun 2020, di tengah pandemi yang melanda dunia. Sutradara Upie Guava, yang tumbuh besar dengan film-film sci-fi ikonik Hollywood. Seperti Jurassic Park dan Star Wars, memiliki kerinduan mendalam agar anak-anak Indonesia memiliki pahlawan dan mimpi serupa dari negeri sendiri.

“Saya ingin dari menonton Pelangi di Mars, anak-anak Indonesia bisa berpikir kalau mereka boleh bermimpi setinggi langit. Dan mereka mampu menggapainya,” kata Upie Guava.

Visi besar inilah yang melahirkan karakter Pelangi. Seorang anak yang merupakan manusia pertama yang lahir di Planet Mars. Lewat Pelangi, Upie ingin menceritakan kegigihan anak Indonesia dalam upaya menyelamatkan dunia. Sebuah pesan moral yang kuat dibalut dengan kemasan teknologi mutakhir.

Karya Ratusan Tangan Anak Bangsa

Produser Dendi Reynando mengenang sebuah momen mengharukan saat acara JAFF Market. Saat ia bertemu dengan salah satu 3D animator dari vendor yang terlibat dalam proyek ini.

“Dia datang jauh-jauh hanya untuk berterima kasih karena desainnya bisa menjadi bagian dari film ini. Dari situ saya menyadari bahwa Pelangi di Mars jauh lebih besar dari sekadar saya dan Upie. Film ini adalah milik kita semua, milik ratusan orang yang telah menaruh hatinya di sini,” kata Dendi.

Film ini memberikan perhatian khusus kepada mereka yang selama ini bekerja di balik layar. Para voice actor yang menghidupkan karakter lewat suara, serta para body actor yang meminjamkan gerakan dan ekspresi tubuh mereka untuk diperankan secara digital.

Standar Baru Sinema Indonesia

Pelangi di Mars juga mencatat tonggak bersejarah sebagai film Indonesia pertama yang menghadirkan efek visual (VFX) dan animasi CGI setara kelas dunia.

Memanfaatkan teknologi Extended Reality (XR) dalam proses produksinya, film ini mendorong batas-batas kemampuan sinema Indonesia ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Film ini tidak hanya membuka lembaran baru bagi industri film Indonesia dengan menetapkan standar baru. Film keluarga Indonesia bisa hadir dengan visual yang memukau, narasi yang kuat, dan pesan moral yang relevan untuk generasi masa kini.

Ayo bersiap mengikuti petualangan Pelangi di Mars di seluruh bioskop Indonesia mulai Lebaran, 18 Maret 2026.

Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News