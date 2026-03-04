Bandar Lampung (Lampost.co)— Menyambut momen Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Holiday Inn Lampung Bukit Randu menghadirkan promo spesial bertajuk Eid Getaway Package. Hotel berbintang yang berada di kawasan Bukit Randu ini mengajak keluarga merayakan Lebaran dengan suasana berbeda melalui pengalaman menginap yang nyaman dan penuh kehangatan.

Manajemen hotel membanderol paket ini mulai Rp1.250.000 nett per kamar per malam. Dengan harga tersebut, tamu dapat menginap satu malam di kamar tipe Standard Room lengkap dengan sarapan gratis untuk dua orang dewasa dan dua anak di bawah usia 12 tahun.

Tak hanya itu, hotel juga memberikan diskon 20 persen untuk IHG Dining Rewards, akses gratis ke kolam renang, pusat kebugaran, serta Kids Club. Tamu pun dapat menikmati fasilitas parkir tanpa biaya tambahan.

Paket ini menjadi pilihan ideal bagi keluarga yang ingin memanfaatkan momen libur Idulfitri untuk staycation tanpa harus bepergian jauh. Dari kamar hotel, tamu dapat menikmati panorama perbukitan dan pemandangan Kota Bandar Lampung yang memanjakan mata.

Assistant Marcomm & E-Commerce Manager Holiday Inn Lampung Bukit Randu, Andi Tri Santoso, mengatakan pihaknya sengaja merancang paket tersebut untuk menghadirkan pengalaman liburan yang berkesan.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman liburan Idulfitri yang berkesan bagi keluarga. Melalui Eid Getaway Package, tamu tidak hanya mendapatkan kenyamanan menginap. Tetapi juga berbagai keuntungan tambahan yang membuat momen kebersamaan semakin istimewa,” ujar Andi.

Lokasi Strategis

Berlokasi di Jalan Kamboja No.1-2, Bukit Randu, hotel ini memiliki akses strategis ke pusat Kota Bandar Lampung. Meski berada di jantung kota, suasana yang ditawarkan tetap tenang dan asri. Sehingga cocok untuk staycation maupun tempat beristirahat setelah perjalanan mudik.

Sebagai hotel modern di Bandar Lampung, Holiday Inn Lampung Bukit Randu menghadirkan akomodasi nyaman. Terdapat fasilitas kontemporer serta layanan profesional bagi tamu bisnis maupun wisatawan. Momentum Lebaran pun menjadi waktu yang tepat untuk menikmati pengalaman menginap dengan nuansa berbeda bersama keluarga tercinta.

Untuk informasi dan reservasi, tamu dapat menghubungi 0811-7960-093 atau melalui WhatsApp di nomor yang sama.

