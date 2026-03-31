Bandar Lampung (Lampost.co)- Institut Informasi dan Bisnis (IIB) Darmajaya mengukuhkan Prof Muhammad Said Hasibuan sebagai guru besar bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Aula Rektorat Gedung Alfian Husin, Senin, 30 Maret 2026.

Dalam kesempatan itu, Prof Said mengatakan, dalam penelitiannya dia mengembangkan AI untuk mengoptimalkan mekanisme e-learning yang telah banyak digunakan saat ini. Menurutnya, metode pembelajaran tersebut sudah sangat relevan dengan perkembangan zaman namun masih butuh pengembangan.

Selama ini penggunaan e-learning hanya sebatas alat pembelajaran saja. Sehingga pengajar hanya melakukan pembelajaran yang tidak jauh berbeda dengan gaya konvensional.

“Dalam pembelajaran konvensional itu banyak satu kendala, karena setiap manusia itu punya gaya belajar yang berbeda-beda,” ungkapnya.

Pengembangan AI yang dilakukan mendorong tenaga pendidik tidak hanya mengajar, tapi juga mengenal gaya belajar dan tingkat intelektual secara personal. Pengembangan itu mendorong pengajar untuk memahami anak didik secara personal dan menentukan gaya mengajar yang tepat.

“Anda bayangkan dalam satu kelas, punya style masing-masing, punya kepakaran, tingkat intelijensi yang beda-beda, sedangkan si dosen tidak mau tahu, pokoknya dia delivery,” kata dia.

Dia menjelaskan, personalisasi tersebut sangat penting untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Optimalisasi itu membantu lembaga pendidikan dan tenaga pendidik untuk menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang lebih adaptif.

Menurutnya hal itu sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini yang dikembangkan di berbagai perguruan tinggi. Dia juga mendorong agar pemerintah bisa turut memberikan dukungan dan membentuk kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

“Problemnya, bagaimana government? Apakah mau lari bareng, atau hanya tukang salah benar? Tinggal kita sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Program Kampus Berdampak

Pada kesempatan itu, Ketua LLDikti Wilayah II, Prof Iskhaq Iskandar menyampaikan, penelitian itu sudah sangat sesuai dengan yang dicanangkan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi melalui program kampus berdampak. Pemerintah saat ini terus berupaya untuk melakukan pengembangan dalam metode pembelajaran.

“Penelitian ini sesuai dengan apa yang sedang Kementerian Pendidikan Tinggi jalankan. Kita harus bisa memanfaatkan AI untuk kemajuan,” ujarnya.

Dia menambahkan, dalam konteks kampus berdampak, guru besar berperan sebagai motor utama dalam melahirkan solusi. Saat ini masyarakat tengah menghadapi perubahan teknologi yang sangat pesat.

“Guru besar harus bisa memberikan solusi dari masalah ini, kemajuan teknologi harus bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat positif,” tambahnya.

Peningkatan Kualitas Kampus

Sementara itu, Ketua Senat IIB Darmajaya, Firmansyah menambahkan, pengukuhan guru besar itu menunjukkan komitmen PTS berjuluk kampus biru itu dalam meningkatkan kualitasnya. Hal itu menunjukkan kualitas kampus swasta tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri.

Sebagai Ketua Aptisi Lampung, dia mengklaim ada kenaikan jumlah guru besar di perguruan tinggi swasta nyaris 100 persen. Kenaikan itu terjadi dalam 4 tahun terakhir. Artinya, tidak hanya Darmajaya, PTS lain pun saat ini sudah membuktikan kualitasnya.

“Saat ini sudah ada sekitar 30 guru besar pada perguruan tinggi swasta di Lampung,” tambahnya.

Selain itu, banyak PTS juga saat ini sudah memiliki jurusan dengan akreditasi unggul. Hal itu menunjukkan kualitas PTS di Lampung terus mengalami peningkatan dan serius untuk melakukan perbaikan.

“Jadi sekarang ini jangan ragu lagi, kuliah tidak harus di PTN, sudah banyak PTS yang kualitasnya tidak kalah dengan yang negeri,” tegasnya.

