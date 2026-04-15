Jakarta (Lampost.co)— Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mempercepat langkah menuju kemandirian energi dengan menggandeng PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam pengembangan infrastruktur gas. Kolaborasi ini menjadi strategi baru untuk membuka pasar energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, memimpin langsung audiensi dengan Direktur Komersial PGN, Aldiandsyah Idham, di Kantor PGN Area Jakarta, Menteng, Selasa (14/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Egi menegaskan kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama energi, tetapi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus membuka peluang ekonomi baru di Lampung Selatan.

“Kami mendorong percepatan pengembangan energi berbasis gas. Ini menjadi pintu masuk pembukaan pasar gas baru di koridor Sumatra melalui pembangunan Mother Station CNG,” tegasnya.

Ia menilai Lampung memiliki posisi strategis dalam jaringan energi nasional. Keberadaan infrastruktur seperti fasilitas FSRU Lampung dan jaringan pipa distribusi PGN menjadi modal besar untuk mengembangkan ekosistem energi yang lebih modern dan efisien.

Dalam skema kerja sama ini, PGN akan bertindak sebagai pemasok utama gas. Sementara itu, BUMD daerah, Perseroda Lampung Selatan Maju, akan pemda libatkan dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pendukung.

Egi menegaskan, model kolaborasi tersebut dirancang saling menguntungkan dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Ini bukan hanya soal energi, tapi bagaimana kita membangun kemandirian daerah sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru,” ujarnya.

Pengembangan Mother Station Compressed Natural Gas (CNG) diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan energi di berbagai sektor. Mulai dari industri, agribisnis, hingga transportasi dan UMKM. Selain lebih efisien, energi gas juga lebih ramah lingkungan.

Melalui langkah ini, Pemkab Lampung Selatan menargetkan optimalisasi pemanfaatan energi gas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai simpul strategis energi di Sumatra.



