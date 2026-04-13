Bandar Lampung (Lampost.co)- Suasana di Gedung BPSDM Provinsi Lampung pada Minggu, 12 April 2026 mendadak berubah layaknya sebuah pesta rakyat di pelosok Lampung Barat.

Gelak tawa pecah saat sosok-sosok bertopeng ‘Sekura’ lmulai memasuki ruangan, membawa serta aroma kerinduan akan kampung halaman bagi lebih dari 300 warga asal Sukau yang kini menetap di perantauan.

Acara Halal Bihalal Keluarga Besar Sukau Bandar Lampung (KBSBL) ini bukan sekadar seremoni formal. Bagi para perantau, ini adalah “mesin waktu”.

Penampilan seni ‘Nyambai’ dan lantunan ‘Hahedo’ yang sarat akan pesan moral dan perasaan, sukses membangkitkan memori indah suasana pernikahan di desa asal mereka.

Kemeriahan acara ini lahir dari semangat gotong royong yang murni. Ketua Pelaksana, Sarwandi, mengungkapkan rasa harunya atas antusiasme warga yang luar biasa.

“Dana kegiatan ini murni dari urunan peserta dan bantuan para donatur. Saya sangat terharu melihat semangat keluarga besar kita untuk tetap berkumpul dan saling memaafkan,” ujar Andi, sapaan akrabnya.

Ikatan Batin

Ketua KBSBL, Mahliyadi, menjelaskan bahwa meski perkumpulan ini baru diresmikan secara organisasional pada 2024, ikatan batin warga Sukau di Bandar Lampung sebenarnya sudah terjalin sangat lama.

“Harapannya, melalui wadah ini kita tidak hanya saling kenal, tapi benar-benar peduli satu sama lain. Sesuai tema kita ‘Lestari budaya dilom akhlak mulia, seandanan seangkonan dan selalu pujama’ (Lestari budaya dalam akhlak mulia, saling menjaga, saling memiliki, dan selalu bersama),” jelas Yadi.

Salah satu momen paling ikonik adalah saat pertunjukan Sekura. Rojali, salah satu warga yang hadir, mengaku sangat terhibur dengan aksi jenaka para penari bertopeng tersebut.

“Sangat mengocok perut! Kostumnya lucu dan sulit ditebak siapa di balik topeng itu. Eh, ternyata orang yang sering saya temui sehari-hari. Benar-benar serasa pulang kampung,” ujar Bang Jali sambil tertawa.

Kehangatan acara semakin lengkap dengan hadirnya sejumlah tokoh penting asal Sukau yang telah sukses di berbagai bidang, di antaranya:

Hi. Indra Bangsawan (Tokoh birokrat senior Provinsi Lampung),

Irjen Pol (Purn) DR. Hi. Ike Edwin SIK, SH, MH,

Prof. Dr. Erlina Bachri, SH. MH, dan

Para sesepuh lainnya seperti Drs. Zakwan Zakaria, Munir Amar, SH, Darlisman, S.Pd, dan Drs. Said Hodri, MM.

Pertemuan ini menjadi bukti bahwa sejauh apa pun kaki melangkah, akar budaya dan ikatan persaudaraan sebagai warga Sukau tidak akan pernah luntur oleh jarak dan waktu.

