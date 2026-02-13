Bandar Lampung (Lampost.co)- PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/ Pelindo Regional 2 Panjang melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026. Aksi rutin tahunan ini merupakan langkah korporasi untuk memperkuat budaya keselamatan kerja yang merupakan landasan utama dalam mendukung operasional pelabuhan.

Kepala KSOP Kelas I Panjang, Hot Marojahan Hutapea turut mendorong penerapan nilai-nilai K3 dalam kegiatan operasional sehari-hari. “Aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi pondasi yang sangat penting. Pengelolaan K3 berdampak langsung kepada perlindungan tenaga kerja. Kemudian moral dan kepercayaan pekerja, kualitas perusahaan dan pada akhirnya pada daya saing nasional.” ucap Kepala KSOP Kelas I Panjang, Hot Marojahan Hutapea, saat apel peringatan Bulan K3 Nasional, Kamis, 12 Februari 2026.

Sejalan dengan hal tersebut, General Manager Pelindo Regional 2 Panjang menyampaikan bahwa peringatan Bulan K3 bukan sekadar kegiatan seremonial. Melainkan momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.

“Layanan kepelabuhan tidak dapat terpisah dari keselamatan kerja. Keselamatan kerja juga bukan hanya menjadi tanggung jawab manajemen. Tetapi merupakan tanggung jawab seluruh insan pelabuhan. Dengan peringatan bulan K3 ini, kami ingin menekankan bahwa setiap aktivitas operasional berjalan dengan mengedepankan prinsip safety first,” ujar General Manager Pelindo Regional 2 Panjang.

Adapun rangkaian kegiatan din Pelindo Panjang yaitu mengikuti apel peringatan Bulan K3 Nasional dan senam bersama. Kemudian pelaksanaan donor darah dan seminar awareness Bulan K3, di mana seluruh kegiatan tersebut melibatkan seluruh insan maritime di lingkungan Pelindo Regional 2 Panjang. Selain itu, juga terdapat pemasangan materi publikasi K3 seperti umbul-umbul, banner, dan baliho di seluruh area kerja sebagai media kampanye dan pengingat pentingnya keselamatan kerja.

Konsisten

Sepanjang tahun 2025, Pelindo Regional 2 Panjang mencatatkan capaian kinerja keselamatan kerja yang menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menerapkan standar K3 secara disiplin dan terukur. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung operasional pelabuhan yang andal, efisien, dan berdaya saing.

“Aspek keselamatan dan kesehatan kerja merupakan prioritas utama dalam mendukung kelancaran operasional. Budaya K3 harus tertanam sehingga tetap aman dalam bekerja dan kembali ke rumah dalam kondisi sehat,” pungkas Hardianto.

