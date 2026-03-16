Bandar Lampung (Lampost.co)– PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelindo Regional 2 Panjang menyalurkan santunan kepada anak yatim, membagikan sembako, serta menyediakan takjil gratis selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Melalui program Pelindo Berbagi Ramadan, perusahaan memperkuat kepedulian sosial sekaligus membantu masyarakat di sekitar wilayah operasional pelabuhan.

General Manager Pelindo Regional 2 Panjang Hardianto mengatakan perusahaan secara konsisten menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar pelabuhan.

“Melalui program Pelindo Berbagi Ramadan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya anak-anak yatim dan warga yang membutuhkan. Kami berharap bantuan ini memberi manfaat sekaligus menambah keberkahan di bulan suci Ramadan,” ujar Hardianto, Minggu, 16 Maret 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Pelindo Regional 2 Panjang menyalurkan santunan kepada 125 anak yatim. Bantuan tersebut diberikan kepada sejumlah panti asuhan di Kota Bandar Lampung serta anak-anak yatim yang tinggal di sekitar kawasan Pelabuhan Panjang.

Selain santunan anak yatim, perusahaan juga menyalurkan 1.500 paket sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan itu diberikan kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), anak yatim, serta panti asuhan di sekitar wilayah operasional pelabuhan.

Tidak hanya itu, Pelindo Regional 2 Panjang juga membagikan 900 paket takjil gratis kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Pembagian takjil berlangsung di sekitar kantor cabang dan area dermaga Pelabuhan Panjang menjelang waktu berbuka puasa.

Manfaat Bagi Masyarakat

Hardianto menegaskan Pelindo berkomitmen untuk terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekitar pelabuhan melalui berbagai program sosial berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan keberadaan Pelindo tidak hanya memberikan dampak ekonomi melalui aktivitas kepelabuhanan, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar,” katanya.

Pelaksanaan program Pelindo Berbagi Ramadan merupakan bagian dari kegiatan TJSL yang berlangsung secara serentak di seluruh cabang dan regional Pelindo di Indonesia.

Secara nasional, Pelindo menyalurkan 7.710 santunan anak yatim, 54.375 paket sembako gratis, serta 35.400 paket takjil kepada masyarakat di berbagai wilayah operasional perusahaan.

Melalui program tersebut, Pelindo berharap dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian sosial selama bulan suci Ramadan.

Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News