Kotabumi (Lampost.co)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara menerima bantuan satu unit ambulans dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT SMI bersama Yayasan Inspirasi Anak Bangsa. Bantuan tersebut akan memperkuat layanan kesehatan daerah, khususnya dalam mendukung Program Puskesmas Mider.

PT SMI menyerahkan ambulans secara simbolis di Rumah Jabatan Bupati Lampung Utara pada Kamis, 12 Februari 2026. Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis menerima langsung bantuan tersebut.

Baca juga: Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Salat Lengkap Wilayah Lampung Utara Selama Ramadan 1447 H/2026 M

Ambulans CSR PT SMI Dukung Layanan Kesehatan Lampung Utara

Bupati Hamartoni menegaskan bahwa bantuan CSR PT SMI memiliki arti strategis bagi peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lampung Utara.

“Ini memiliki arti positif dan strategis dalam mendukung program pemerintah, khususnya di Kabupaten Lampung Utara,” kata Hamartoni.

Ia menyatakan Pemkab Lampung Utara akan mengoptimalkan ambulans tersebut untuk menunjang Program Puskesmas Mider, yakni layanan puskesmas keliling yang menyasar desa-desa.

Menurutnya, wilayah Lampung Utara memiliki cakupan geografis yang luas dengan karakteristik masyarakat yang tersebar hingga pelosok desa. Karena itu, fasilitas kendaraan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk penanganan kondisi darurat medis.

“Dalam kondisi darurat, kecepatan dan ketepatan penanganan sangat menentukan keselamatan jiwa. Ambulans ini akan kami optimalkan untuk mendukung Program Puskesmas Mider,” tegasnya.

Perluas Jangkauan Puskesmas Mider

Program Puskesmas Mider menjadi salah satu program unggulan Pemkab Lampung Utara dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui program ini, tenaga kesehatan turun langsung ke desa-desa untuk memberikan berbagai layanan.

Tim medis melakukan pemeriksaan kesehatan, pelayanan ibu dan anak, imunisasi, pengobatan dasar, edukasi kesehatan, hingga deteksi dini penyakit tidak menular. Pemerintah daerah menargetkan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil dan merata.

Dengan tambahan ambulans dari CSR PT SMI, Pemkab Lampung Utara memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas pelayanan Puskesmas Mider, terutama di wilayah yang jauh dari pusat layanan kesehatan.

Harap Tambahan CSR Fasilitas Kesehatan

Bupati Hamartoni berharap PT SMI dan mitra lainnya terus menyalurkan CSR, tidak hanya berupa ambulans, tetapi juga fasilitas kesehatan penunjang lainnya.

“Harapannya bantuan CSR bukan hanya satu unit ambulans, tetapi bisa lebih banyak lagi ke depan, terutama fasilitas kesehatan karena wilayah kita cukup luas,” ujarnya.

Dalam acara serah terima tersebut, turut hadir Ketua PT SMI, Ketua Yayasan Inspirasi Anak Bangsa, Kepala Bappeda Lampung Utara, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, Kepala Dinas Kominfo yang diwakili Kabid Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kepala BPKAD beserta jajaran, serta para tamu undangan.

Bantuan ambulans CSR PT SMI ini diharapkan mampu memperkuat sistem layanan kesehatan daerah dan mempercepat respons medis bagi masyarakat Lampung Utara hingga ke pelosok desa.

Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News