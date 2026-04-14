Bandar Lampung (Lampost.co)– Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima dalam Executive Forum bertema “Bersinergi Mengakselerasi Pembangunan Lampung Menuju Indonesia Emas 2045”. Acara dengan penyelenggara Lampung Post tersebut berlangsung di Hotel Emersia Bandar Lampung, Selasa, 14 April 2026.

Pemberian penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BPJN Lampung dalam mendukung akselerasi konektivitas wilayah serta menjaga kemantapan jalan nasional di Provinsi Lampung.

Kepala BPJN Lampung, Muhammad Ali Duhari, mengaku bersyukur sekaligus bangga menjadi salah satu penerima apresiasi. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap upaya pembangunan infrastruktur jalan nasional di Lampung selama ini.

“Yang pertama-tama kami dari BPJN Lampung merasa bersyukur ya, kemudian merasa bangga juga bahwa kita menjadi salah satu penerima apresiasi atau penghargaan dari acara Executive Forum yang diadakan oleh Lampung Post,” ujarnya.

Ali menjelaskan penghargaan tersebut berkaitan erat dengan peran instansi dalam mendorong konektivitas wilayah. Infrastruktur jalan memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi barang dan jasa.

Peran Pembangunan

Ia menambahkan, BPJN Lampung memiliki tugas utama dalam pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan nasional. Upaya tersebut guna memastikan kondisi jalan tetap prima sehingga dapat masyarakat gunakan secara optimal.

“Ya memang kami di BPJN Lampung yang bertugas dalam melakukan pembangunan pemeliharaan untuk ruas-ruas jalan nasional yang ada di Provinsi Lampung,” kata Ali.

BPJN Lampung pun menegaskan komitmen untuk terus melakukan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan. Pengambilan langkah agar kemantapan jalan nasional di Lampung tetap terjaga dari tahun ke tahun.

“Dan kami juga tetap berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan tersebut setiap tahun sepanjang tahun,” pungkasnya.

