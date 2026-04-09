Kalianda (Lampost.co)— Malam itu, langkah Ahmad Abi Ar-Razi yang akrab disapa Aji terasa berat saat ia tiba di Bandara Radin Inten II. Bukan karena perjalanan panjang dari Merauke, Papua Selatan, semata, tetapi karena cerita getir yang ia bawa pulang.

Setelah berbulan-bulan terjebak dalam lingkaran sindikat calo tenaga kerja kapal ikan, Aji akhirnya kembali ke kampung halamannya di Lampung Selatan, Rabu malam (8/4/2026). Keluarganya menyambutnya dengan haru, seolah tak ingin lagi kehilangan.

Di rumah sederhana di Lingkungan 05 Sukajadi, Kecamatan Kalianda, suasana emosional kembali pecah saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, datang menjenguk Aji, Kamis (9/4/2026). Kunjungan itu bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk kepedulian atas kondisi Aji yang masih berjuang memulihkan kesehatan.

Aji belum benar-benar pulih. Ia masih batuk berdahak hijau, mengalami anemia, dan merasakan nyeri di kaki yang membuatnya sulit berdiri normal. Pemerintah daerah pun bergerak cepat dengan menyiapkan tim medis untuk memastikan proses pemulihannya berjalan maksimal.

Namun luka Aji bukan hanya soal fisik.

Semua bermula dari harapan sederhana, yakni membantu ekonomi keluarga. Aji menerima tawaran kerja di kapal ikan dengan janji gaji Rp5 juta per bulan. Ia berangkat dari Jakarta menuju Merauke dengan penuh keyakinan.

Harapan itu runtuh sesampainya di lokasi kerja.

Gajinya langsung dipotong Rp4 juta dengan alasan biaya transportasi. Ia hanya menerima Rp1 juta di awal. Setelah itu, selama hampir 10 bulan bekerja, ia tak lagi menerima bayaran. Meski begitu, ia tetap dipaksa bekerja dalam kondisi berat.

“Kerjanya bisa sampai 24 jam, mancing terus. Kaki saya sakit karena terlalu lama berdiri,” tutur Aji pelan.

Hari-harinya di laut berubah menjadi perjuangan bertahan. Tubuhnya melemah, tetapi ia tak punya banyak pilihan.

Kini, Aji telah kembali. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, ia membawa satu hal yang tak ternilai, yakni kesempatan kedua.

Bupati Lampung Selatan Egi tak hanya menyampaikan keprihatinan, tetapi juga memberi harapan baru. Ia mendorong Aji untuk kembali melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti.

“Yang penting sekarang sehat dulu. Setelah itu, lanjutkan sekolah, minimal lulus SMA agar ke depan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak,” pesannya.

Pemerintah daerah juga menegaskan akan menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penipuan tersebut dan memastikan proses hukum berjalan jika ditemukan pelanggaran.

Di tengah suasana haru, ayah Aji, Ahmad Yunus, tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. Baginya, kepulangan sang anak adalah keajaiban yang ia tunggu setiap hari.

“Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu Aji bisa pulang,” ucapnya.

Aji kini menatap masa depan dengan cara berbeda. Ia ingin kisahnya menjadi peringatan bagi banyak orang, terutama mereka yang tergoda janji pekerjaan instan.

“Alhamdulillah bisa kumpul lagi dengan keluarga. Pesan saya, cari kerja yang jelas, jangan mudah percaya omongan manis,” katanya.

Perjalanan pulang Aji memang penuh luka. Namun dari luka itu, lahir pesan kuat: harapan tak pernah benar-benar hilang dan kewaspadaan bisa menyelamatkan banyak orang dari cerita serupa.



