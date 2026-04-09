Bandar Lampung (Lampost.co) — PLN UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Tanjung Karang melalui ULP Way Halim bergerak cepat melakukan pemulihan sistem kelistrikan yang terdampak gangguan infrastruktur jaringan di sekitar depan halaman RS Immanuel pada Kamis dini hari (9/4). Gangguan tersebut disebabkan oleh insiden tiang listrik yang tertabrak truk over dimensi yang melaju cepat di lokasi kejadian.

Akibat insiden tersebut, suplai listrik sempat terhenti di sejumlah titik di sekitar lokasi. Menyadari pentingnya kontinuitas listrik bagi operasional rumah sakit, Manager PLN UP3 Tanjung Karang, Presly Silaen langsung mengerahkan personel ke lokasi. Mereka melakukan penanganan intensif sejak dini hari.

Lebih dari 20 petugas diterjunkan dengan dukungan peralatan lengkap guna mempercepat proses pemulihan infrastruktur jaringan. Upaya yang dilakukan meliputi pengamanan lokasi dan perbaikan konstruksi jaringan terdampak. Selain itu, dilakukan penggantian tiang listrik serta manuver penyulang agar pasokan listrik dapat segera dialihkan dan dipulihkan secara bertahap.

“PLN berkomitmen untuk selalu mengutamakan keandalan pasokan listrik, terlebih pada objek vital seperti rumah sakit. Petugas kami bergerak cepat agar sistem dapat segera kembali normal dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujar Presly.

Berkat koordinasi yang baik dan upaya maksimal di lapangan, suplai listrik berhasil dipulihkan 100% dalam waktu kurang dari 3 jam. Hal ini termasuk pada lokasi-lokasi prioritas seperti RS Immanuel.

Seluruh proses penanganan dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta keamanan jaringan. PLN juga memastikan kesiapan material dan peralatan pendukung untuk mempercepat proses pemulihan.

PLN mengapresiasi kesabaran dan pengertian pelanggan selama proses perbaikan berlangsung. Masyarakat juga diimbau untuk lebih berhati-hati dalam berkendara, khususnya kendaraan besar, guna menghindari potensi gangguan terhadap infrastruktur kelistrikan. Selain itu, pelanggan dapat melaporkan potensi gangguan melalui Aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123 agar dapat segera ditindaklanjuti.