Bandar Lampung (Lampost.co)– Menyambut Idulfitri 1447 Hijriah, masyarakat mulai bersiap melakukan perjalanan ke kampung halaman. Seiring dengan meningkatnya mobilitas tersebut, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung mengingatkan pentingnya memastikan kondisi keamanan listrik rumah saat ditinggalkan.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Lampung, Darma Saputra, menuturkan bahwa perhatian terhadap instalasi listrik merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam persiapan mudik. Menurutnya, langkah sederhana dapat memberikan perlindungan tambahan bagi rumah yang penghun tinggalkan.

“Menjelang keberangkatan mudik, kami mengajak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan sederhana terhadap instalasi listrik di rumah. Hal ini penting agar rumah tetap dalam kondisi aman serta memberikan rasa tenang selama perjalanan,” ujar Darma.

Ia juga menekankan bahwa kepedulian terhadap penggunaan listrik secara aman tidak hanya berdampak bagi rumah pribadi, tetapi juga lingkungan sekitar.

“Penggunaan listrik yang bijak serta memastikan seluruh peralatan dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan dapat meminimalisir potensi gangguan maupun risiko yang tidak kita inginkan,” tambahnya.

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, PLN UID Lampung membagikan beberapa langkah yang dapat dilakukan sebelum meninggalkan rumah saat mudik:

1. Matikan peralatan listrik yang tidak diperlukan

Pastikan perangkat seperti televisi, dispenser, dan rice cooker dalam kondisi mati sebelum ditinggalkan.

2. Cabut charger dan perangkat kecil dari stop kontak

Hal ini penting untuk menghindari panas berlebih yang berpotensi menimbulkan risiko.

3. Periksa kondisi instalasi listrik

Periksa kabel dan stop kontak untuk memastikan tidak ada kerusakan yang dapat membahayakan.

4. Gunakan lampu secukupnya

Menyalakan lampu di beberapa titik dapat membantu menjaga kesan rumah tetap berpenghuni.

Selain itu, Darma mengimbau kepada seluruh pelanggan PLN memastikan kewajiban pembayaran listrik telah diselesaikan sebelum bepergian. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik tanpa kekhawatiran. Melalui PLN Mobile, pelanggan pascabayar dapat melakukan pembayaran tagihan listrik dengan praktis, sementara pelanggan prabayar disarankan untuk mengisi token listrik terlebih dahulu agar kebutuhan listrik tetap terpenuhi selama mudik Lebaran.

“Kami mengingatkan kembali, apabila masyarakat menemukan potensi bahaya kelistrikan di lingkungan sekitar, kami imbau untuk segera melaporkannya melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123. Agar petugas kami dapat segera menindaklanjutinya,” pungkasnya.

