Gunungsugih (Lampost.co)- Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan, PT Gunung Madu Plantations kembali memberikan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program sosial Gunung Madu Peduli dengan memberikan santunan kepada 110 anak yatim piatu dari lima desa sekitar perusahaan. Kegiatan santunan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 13 Maret 2026 di Gedung Serba Guna (GSG) PT Gunung Madu Plantations.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Direktur PT GMP, Chong Seng Wai, bersama jajaran kepala departemen perusahaan. Anak-anak penerima santunan berasal dari Kampung Gunung Batin Baru, Gunung Batin Ilir, Gunung Batin Baru Ilir, Terbanggi Ilir, dan Terbanggi Mulya, yang merupakan desa-desa di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Baca juga: GMP dan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Gelar Pasar Murah Ramadan

Dalam sambutannya, Kepala Departemen Services PT GMP, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Melalui program Gunung Madu Peduli, perusahaan berupaya untuk terus berbagi dan memberikan perhatian kepada masyarakat sekitar. Khususnya kepada anak-anak yatim piatu. Kami berharap santunan ini dapat memberikan kebahagiaan dan semangat bagi mereka, terlebih di bulan Ramadan yang penuh berkah,” ujar Iwan.

Ia menambahkan bahwa program sosial yang perusahaan jalankan tidak hanya bersifat seremonial. Tetapi merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk membangun hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, PT Gunung Madu Plantations berharap nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong dapat terus terjaga. Sehingga kehadiran perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial di sekitarnya.

