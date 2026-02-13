Bandar Lampung (Lampost.co)–Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Februari 2026, Radisson Lampung Kedaton menghadirkan program istimewa bertajuk Ramadan Iftar: Sajian dengan Sentuhan Kepedulian. Program ini menawarkan pengalaman berbuka puasa yang memadukan kelezatan kuliner premium, kenyamanan suasana hotel berbintang, serta nilai-nilai kepedulian sosial yang mendalam.

Program ini akan berlangsung setiap hari selama bulan suci, mulai pukul 17.30 hingga 20.00 WIB. Tahun ini, Radisson Lampung Kedaton memberikan fleksibilitas bagi para tamu dengan menghadirkan dua pilihan konsep berbuka puasa di lokasi yang berbeda.

Dua Konsep Menu Spesial

Bagi pencinta kuliner khas Tanah Air, paket hidangan Nusantara tersedia di grand ballroom yang terletak di lantai 5. Menu ini ditawarkan dengan harga Rp175.000 net per orang. Untuk menambah kemeriahan suasana berbuka bersama rombongan, tersedia penawaran menarik berupa paket bayar 10 pax gratis 1 pax.

Sementara itu, bagi tamu yang menginginkan cita rasa dunia, dapat menikmati hidangan internasional di RASA Restaurant yang berlokasi di lantai 2. Banderol paket ini seharga Rp289.000 net per orang. Keuntungan lebih bagi pemegang Radisson Member dengan diskon 10 persen atau pilihan paket grup bayar 5 pax gratis 1 pax.

Lebih dari 50 Variasi Menu

Food & Beverage Manager Radisson Lampung Kedaton, Kenji Tawil Kummerman, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan rotasi menu yang variatif agar tamu mendapatkan pengalaman berbeda setiap harinya.

“Kami menyiapkan banyak stall dengan lebih dari 50 menu pilihan. Mulai dari menu tradisional Ramadan hingga hidangan internasional favorit,” ujarnya.

General Manager Radisson Lampung Kedaton, Frank Mayland, menekankan Ramadan 2026 ini harus menjadi momen yang penuh makna.

“Ramadan adalah momen kebersamaan dan refleksi. Melalui program ini, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka yang hangat, berkualitas, dan penuh makna,” kata Frank.

Sentuhan Kepedulian untuk Sesama

Liza Anggraini, selaku director of business development, menambahkan kehadiran dua lokasi berbeda bertujuan memberikan kenyamanan maksimal bagi tamu sesuai dengan selera mereka. Namun, lebih dari sekadar urusan perut, pesan sentuhan kepedulian menjadi inti dari program tahun ini.

Tema ini merupakan ajakan bagi para tamu untuk meningkatkan empati kepada sesama. Terutama bagi mereka yang sedang menghadapi cobaan atau belum berkesempatan berkumpul dengan keluarga di bulan yang fitri ini. Dengan suasana yang nyaman dan pilihan menu yang melimpah, Radisson Lampung Kedaton memosisikan diri sebagai destinasi utama bagi keluarga, rekan kerja, maupun kolega untuk merajut silaturahmi.

Informasi dan Reservasi

Masyarakat yang ingin melakukan pemesanan dapat menghubungi nomor layanan resmi Radisson Lampung Kedaton:

Pemesanan Grup: +62 811 7915 976

Pemesanan Perorangan: +62 811 7333 123

Pastikan momen berbuka puasa Anda di tahun 2026 menjadi lebih berkesan dengan layanan terbaik di jantung Kota Bandar Lampung.