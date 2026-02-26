Bandar Lampung (Lampost.co)– Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, BATIQA Hotel Lampung memilih cara berbeda untuk menyambutnya. Bukan sekadar menghadirkan promo atau dekorasi tematik, manajemen dan karyawan hotel justru turun langsung melakukan aksi bersih-bersih di Masjid Babul Khair, Jalan Jend. Sudirman, Tanjung Raya, Kedamaian, Bandar Lampung pada 16 Februari 2026 lalu.

Sejak pagi, tim BATIQA Hotel Lampung terlihat menyapu, mengepel, membersihkan kaca, merapikan karpet, hingga mencuci area tempat wudhu. Tak hanya bagian dalam masjid, halaman dan fasilitas pendukung lainnya pun tak luput dari perhatian. Suasana kebersamaan begitu terasa saat para karyawan bekerja bahu-membahu demi menciptakan ruang ibadah yang lebih nyaman bagi jamaah.

Hotel Manager BATIQA Hotel Lampung, Mohamad Zubaedi, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.

“Kegiatan bersih-bersih masjid ini adalah bentuk kepedulian kami dalam menyambut Ramadan. Kami ingin masjid menjadi tempat yang lebih nyaman dan khusyuk bagi jamaah saat menjalankan ibadah,” ujarnya.

Menurutnya, peran hotel tidak hanya sebatas penyedia layanan akomodasi, tetapi juga bagian dari komunitas yang memiliki tanggung jawab sosial. Melalui kegiatan sederhana namun bermakna ini, BATIQA Hotel Lampung ingin mempererat silaturahmi dengan warga sekitar sekaligus menanamkan nilai kepedulian di lingkungan kerja.

Refleksi Ramadan

Aksi sosial ini juga menjadi refleksi bahwa menyambut Ramadan tidak melulu soal seremoni, melainkan tentang menghadirkan manfaat nyata. Dengan lingkungan masjid yang lebih bersih dan tertata. “Harapannya masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan nyaman,” ujarnya.

Zubaedi menambahkan, kegiatan serupa diharapkan dapat menjadi agenda rutin perusahaan sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial.

“Semoga apa yang kami lakukan hari ini membawa keberkahan dan menjadi langkah awal yang baik untuk menyambut Ramadan yang penuh makna,” katanya.

Langkah BATIQA Hotel Lampung ini menunjukkan bahwa semangat Ramadan bisa dimulai dari hal-hal sederhana: peduli, berbagi, dan hadir langsung di tengah masyarakat.

