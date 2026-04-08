Bandar Lampung (Lampost.co): SDN 1 Gunung Madu kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Olimpiade dan Lomba Cerdas Cermat (LCT). Adapun penyelanggaranya oleh SMP Al Kautsar Bandar Lampung. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada 27–28 Januari 2026. Berbagai sekolah dasar dari wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya mengikuti acara tersebut.

Dalam kompetisi tersebut, siswa-siswi SDN 1 Gunung Madu menunjukkan kemampuan akademik yang unggul dan daya saing yang tinggi. Hasilnya, SDN 1 Gunung Madu berhasil meraih Juara I Olimpiade Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) serta Juara II Lomba Cerdas Cermat (LCT) MIPA.

Prestasi ini menjadi bukti nyata dari kerja keras para siswa, dukungan penuh dari guru pembimbing, serta lingkungan belajar yang kondusif di sekolah. Keberhasilan ini tidak hanya mengharumkan nama SDN 1 Gunung Madu, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh siswa. Bahwa mereka berupaya terus meningkatkan prestasi, khususnya di bidang sains dan pengetahuan umum.

Pihak sekolah menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Pihak sekolah juga berharap prestasi ini dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh peserta didik untuk terus berkompetisi secara sehat. Hal itu sekaligus mengembangkan potensi diri di berbagai bidang akademik maupun non-akademik. Ke depan, SDN 1 Gunung Madu berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kualitas pendidikan serta mencetak generasi muda yang berprestasi dan berdaya saing tinggi.