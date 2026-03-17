Bandar Lampung (Lampost.co)– PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia melalui penyediaan infrastruktur pengisian daya yang semakin luas dan andal.

Dalam rangka menyambut arus mudik dan arus balik Idulfitri 1447 Hijriah, PLN UID Lampung memastikan kesiapan layanan pengisian kendaraan listrik bagi masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan electric vehicle (EV). Kesiapan ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas pengguna kendaraan listrik selama periode mudik Lebaran.

Saat ini, PLN UID Lampung telah menyiapkan sebanyak 67 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 40 lokasi strategis di seluruh Provinsi Lampung. Jumlah ini meningkat dengan penambahan 12 unit SPKLU dibandingkan periode Idulfitri tahun 2025, sebagai langkah PLN untuk mengantisipasi peningkatan pengguna kendaraan listrik selama periode mudik.

Sebanyak 17 lokasi SPKLU berada di rest area ruas Jalan Tol Trans Sumatera. Sehingga memudahkan para pengguna kendaraan listrik melakukan pengisian daya saat perjalanan lintas wilayah. Sementara itu, 23 lokasi SPKLU lainnya juga tersedia di berbagai titik non-tol seperti jalur lintas. Kemudian di kawasan perkotaan, pusat perbelanjaan, hotel, pelabuhan hingga kantor layanan PLN. Hal itu guna mendukung kebutuhan pengisian daya masyarakat selama arus mudik berlangsung.

Kenyamanan Pengguna EV

General Manager PT PLN (Persero) UID Lampung, Rizky Mochamad, mengatakan bahwa PLN terus memperkuat kesiapan infrastruktur pengisian kendaraan listrik. Hal itu guna memastikan pengguna EV dapat melakukan perjalanan mudik dengan nyaman.

“PLN berkomitmen memastikan pengguna EV dapat melakukan perjalanan mudik dengan nyaman tanpa khawatir terhadap ketersediaan pengisian daya. Melalui kesiapan 67 SPKLU yang tersebar di berbagai lokasi strategis, khususnya di jalur Tol Trans Sumatera dan titik mobilitas masyarakat. Kami ingin memberikan kemudahan akses pengisian daya selama perjalanan,” ujar Rizky.

“Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik, PLN UID Lampung memprediksi jumlah kendaraan listrik melintas di wilayah Lampung selama periode mudik tahun 2026 dapat mencapai hingga 3.000 kendaraan. Untuk memastikan pelayanan tetap optimal selama masa siaga Ramadan dan Idulfitri 1447 H, PLN UID Lampung juga menyiagakan 106 Posko Siaga Kelistrikan. Posko tersebut terdapat petugas yang siaga 24 jam di berbagai titik strategis. Termasuk di rest area tol mulai dari Pelabuhan Bakauheni hingga Pematang Panggang. PLN UID Lampung berkomitmen menghadirkan layanan kelistrikan yang andal sekaligus mendukung mobilitas ramah lingkungan di Provinsi Lampung,” tutup Rizky.

Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News