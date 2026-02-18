Bandar Lampung (Lampost.co)- Sambut bulan suci Ramadhan dengan pengalaman berbuka puasa yang tak terlupakan melalui paket spesial “Symphony of Ramadhan” di Holiday Inn Lampung Bukit Randu, Jalan Kamboja No.1-2, Bukit Randu, Bandar Lampung. Nikmati suasana hangat dan penuh kebersamaan bersama keluarga, teman, maupun kolega, sambil menikmati pemandangan terbaik kota Bandar Lampung dari atas Bukit Randu.

Holiday Inn Lampung Bukit Randu mempersembahkan paket berbuka puasa istimewa “Symphony of Ramadhan” di The View Restaurant. Tempat di mana cita rasa lezat berpadu dengan pemandangan kota Bandar Lampung yang memukau dari ketinggian Bukit Randu.

Paket ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman berbuka yang hangat, nyaman, dan berkesan bagi seluruh keluarga, teman, maupun kolega. Tamu dapat menikmati beragam menu internasional, mulai dari hidangan Asia, Middle Eastern, hingga Western, yang disiapkan oleh tim chef profesional.

Assistant Marketing Communication & E-Commerce Manager Holiday Inn Lampung Bukit Randu menyampaikan melalui ‘Symphony of Ramadhan’ pihaknya ingin menghadirkan lebih dari sekadar momen berbuka puasa. “Kami menghadirkan pengalaman yang menyatukan cita rasa istimewa, suasana hangat penuh kebersamaan, serta pemandangan spektakuler Kota Bandar Lampung dari The View Restaurant. Harapannya, setiap tamu dapat merasakan kehangatan Ramadhan yang berkesan bersama orang-orang terkasih,” ujarnya.

Dengan harga paket mulai dari Rp128.000 per orang untuk anak-anak (5-11 tahun), dewasa Rp258.000 per orang, dan untuk anak usia 4 tahun ke bawah gratis.

Selain sajian lezat, hiburan live music dan doorprize menarik akan memanjakan tamu dan menambah keseruan momen berbuka puasa. Nikmati suasana restoran yang nyaman dengan pelayanan hangat. Dengan pemandangan city lights Bandar Lampung yang menawan menjadikan paket ini sempurna untuk pengalaman berbuka yang tak terlupakan.

Cara Reservasi

Segera reservasi sekarang dan nikmati pengalaman berbuka puasa yang hangat dan berkesan di Holiday Inn Lampung Bukit Randu! Untuk informasi dan reservasi 08117960093 atau via WhatsApp: 08117960093.

Adapun Holiday Inn Lampung Bukit Randu adalah hotel modern yang berlokasi di jantung kota Bandar Lampung, Indonesia. Dengan akomodasi yang nyaman, fasilitas kontemporer, dan layanan yang luar biasa. Hotel ini menjanjikan pengalaman menginap yang tak terlupakan bagi pelancong bisnis maupun rekreasi.

