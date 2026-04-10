Kalianda (Lampost.co)- Tangis Desi Rohilah pecah di rumah sederhananya di Dusun 7 Jati Baru, Kalianda. Ibu berusia 29 tahun itu tak kuasa menahan haru saat Zita Anjani datang langsung menyapa dia dan ketiga anaknya yang tengah berjuang melawan penyakit sejak kecil.

Kunjungan pada Kamis (9/4/2026) sore itu bukan sekadar agenda rutin. Momen tersebut berubah menjadi pertemuan penuh emosi, yakni pelukan hangat bagi seorang ibu tunggal yang selama ini berjuang dalam diam.

Tiga anak Desi, yakni Almeira Azzahra Alfatun Nisa (8), Abhan Sultanul Alam (7), dan Amara Zea Pelangi (5), mengidap Thalasemia. Penyakit ini memaksa mereka menjalani transfusi darah rutin setiap dua minggu sekali. Kondisi mereka tak pernah benar-benar stabil, mulai dari kadar hemoglobin yang rendah hingga masalah gizi yang dialami si bungsu.

Namun di balik kondisi itu, ketiganya tetap menatap masa depan dengan polos dan penuh harap.

Zita Anjani tidak hanya datang melihat. Ia duduk sejajar, menyapa, dan berbicara langsung dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami anak-anak. “Harus tetap semangat, rajin belajar. Nanti bisa jadi orang sukses,” ujarnya lembut.

Kepada Abhan, ia menyampaikan pesan yang lebih dalam—tentang tanggung jawab dan keteguhan sebagai anak laki-laki. “Harus kuat, bantu ibu,” katanya.

Bagi Desi, perjuangan ini bukan hal mudah. Ia membesarkan ketiga anaknya seorang diri setelah berpisah dengan suami. Setiap dua minggu, ia harus memastikan anak-anaknya menjalani pengobatan, di tengah keterbatasan ekonomi yang terus menghimpit.

Meski begitu, Desi tidak sepenuhnya sendiri.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Kesehatan memberikan dukungan, mulai dari fasilitas transportasi menuju Rumah Sakit Immanuel hingga jaminan biaya pengobatan melalui BPJS Kesehatan. Bantuan tersebut menjadi penopang penting agar pengobatan anak-anaknya tetap berjalan.

Bantuan Sembako

Dalam kunjungan itu, Zita juga menyerahkan bantuan sembako dan santunan. Namun bagi Desi, perhatian itu jauh lebih berarti daripada nilai materinya.

“Terima kasih sudah datang. Saya terharu sekali, rasanya tidak sendiri,” ucapnya lirih.

Di tengah segala keterbatasan, Desi tetap berjuang menjaga pendidikan anak-anaknya. Pihak sekolah pun ikut membantu dengan memberikan perhatian ekstra, termasuk memberi kabar jika kondisi anak menurun.

Kisah keluarga ini menjadi potret nyata perjuangan yang sering luput dari perhatian. Di balik program kesehatan dan bantuan sosial, ada anak-anak yang berjuang untuk hidup, dan ada seorang ibu yang bertahan dengan segala daya.

Di rumah sederhana itu, harapan memang datang perlahan. Tapi hari itu, harapan hadir dengan cara yang sederhana, yakni melalui kepedulian, sentuhan kemanusiaan, dan keyakinan bahwa mereka tidak berjalan sendiri.



