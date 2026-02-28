Kotabumi (Lampost.co)– Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, memimpin langsung kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bunga Mayang, Rabu, 25 Februari 2026.

Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Al Hidayah tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkab untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Romli hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Kedatangan rombongan pemerintah daerah itu disambut antusias oleh masyarakat yang telah menantikan agenda tahunan tersebut.

Pererat Silaturahmi dan Dengarkan Aspirasi Warga

Dalam sambutannya, Romli menegaskan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi sarana kami untuk mendengar langsung aspirasi warga sekaligus memperkuat ukhuwah islamiyah dan semangat gotong royong dalam pembangunan daerah,” ujar Romli.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat kebersamaan serta mempercepat pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, komunikasi yang terjalin secara langsung akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Salurkan Bantuan untuk Masyarakat

Pada akhir kegiatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menyerahkan paket bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Romli menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada para penerima manfaat.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga, khususnya di bulan suci Ramadan. “Semoga bantuan ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” katanya.

Tausiyah: Jadikan Ramadan Momentum Perkuat Iman

Safari Ramadan itu juga diisi tausiyah keagamaan yang disampaikan Ustaz Dedi Lesmana. Dalam ceramahnya, ia mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial.

“Marilah kita jadikan bulan suci Ramadan sebagai ajang mempertebal keimanan dan memperkuat kebersamaan antar sesama,” ujarnya.

Melalui kegiatan Safari Ramadan di Kecamatan Bunga Mayang ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menegaskan komitmennya untuk terus hadir, mendengar, dan melayani masyarakat secara langsung.

