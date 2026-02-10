Bandar Lampung (Lampost.co) — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FMIPA–Farmasi Universitas Tulangbawang (UTB) melakukan kunjungan edukatif ke kantor Lampung Post, Selasa (11/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mahasiswa memperdalam pemahaman tentang praktik jurnalistik profesional. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memperdalam literasi media di tengah derasnya arus informasi digital.

Rombongan mahasiswa disambut langsung oleh Kepala Divisi Pemberitaan Lampung Post, Mustaan Basran. Ia memaparkan peran strategis media massa dalam menjaga kualitas informasi publik. Selain itu, media massa juga membangun kepercayaan pembaca, serta menegakkan etika jurnalistik dalam setiap proses peliputan dan penulisan berita.

Diskusi

Selain sesi diskusi, mahasiswa juga mengikuti newsroom tour untuk melihat secara langsung alur kerja redaksi Lampung Post. Dalam agenda tersebut, mahasiswa diperkenalkan pada proses produksi berita. Mereka belajar dari perencanaan liputan, lalu mengikuti rapat redaksi, penulisan naskah, penyuntingan, hingga proses publikasi ke platform cetak dan digital.

Mustaan Basran menjelaskan bahwa newsroom tour menjadi bagian penting agar mahasiswa memahami bahwa jurnalisme tidak hanya soal menulis, tetapi juga soal tanggung jawab, verifikasi, dan kerja tim di ruang redaksi.

“Di newsroom ini, setiap berita melewati proses panjang. Ada verifikasi, editing, hingga penilaian kelayakan publikasi. Inilah yang membedakan media profesional dengan konten di media sosial,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi interaktif, mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan seputar isu-isu aktual jurnalistik. Cintya Aprili menyoroti bagaimana media arus utama seharusnya menyikapi maraknya hoaks yang beredar luas di media sosial.</p><p>Melalui edukasi jurnalistik dan newsroom tour, mahasiswa tidak hanya belajar tentang teknik penulisan berita. Namun, mereka juga memahami nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme yang menjadi ruh jurnalisme berkualitas.