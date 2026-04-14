Lampung (lmapoat.co) – Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Lampung memulai pembangunan pesantren mahasiswa. Hal itu sebagai langkah strategis memperkuat karakter dan integritas generasi muda. Ini dilakukan di tengah dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prosesi peletakan batu pertama Pesantren Mahasiswa Nahdlatul Ulama Lampung digelar pada Minggu (12/4/2026), menandai komitmen kampus dalam mengintegrasikan pendidikan akademik dengan pembinaan nilai-nilai keagamaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Nahdlatul Ulama wilayah Lampung. Ketua PWNU Lampung menegaskan, keberadaan pesantren di lingkungan perguruan tinggi menjadi kebutuhan penting untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Pesantren mahasiswa ini menjadi langkah konkret untuk mencetak generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan akhlak yang kuat,” ujar Puji.

Menurutnya, mahasiswa saat ini dituntut tidak hanya menguasai bidang sains dan teknologi, tetapi juga memiliki fondasi spiritual yang kokoh. Integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai keagamaan dinilai menjadi kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing sekaligus berkarakter. Pembangunan pesantren mahasiswa ini merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur kampus ITSNU Lampung secara berkelanjutan. Nantinya, fasilitas tersebut akan difungsikan sebagai pusat pembinaan karakter mahasiswa.

Sejumlah program telah disiapkan, di antaranya pendalaman literasi keagamaan melalui kajian kitab kuning, penguatan nilai moderasi beragama, serta pengembangan kepemimpinan dan kemandirian mahasiswa melalui kegiatan sosial.

Selain itu, lingkungan pesantren dirancang untuk mendukung keseimbangan antara aktivitas akademik dan pembinaan spiritual. Dengan demikian, mahasiswa dapat menjalani proses pendidikan secara holistik.

Pihak rektorat ITSNU Lampung berharap pembangunan pesantren mahasiswa ini mampu memperkuat sinergi sivitas akademika. Sinergi tersebut diharapkan mewujudkan visi kampus yang unggul dan bermartabat.

Kehadiran pesantren mahasiswa tersebut juga diharapkan menjadi ikon baru pengembangan pendidikan berbasis nilai di Provinsi Lampung. Selain itu, kehadiran ini memperkuat peran perguruan tinggi dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keislaman moderat.

Langkah ini dinilai relevan di tengah tantangan globalisasi yang menuntut keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kekuatan karakter. Dengan demikian, ITSNU Lampung tidak hanya mencetak lulusan kompeten, tetapi juga berintegritas dan siap berkontribusi bagi masyarakat.