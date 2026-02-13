Lampung Selatan (lampost.co) — Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan untuk meninjau perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta potensi pariwisata daerah, Jumat (13/02/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum penguatan ekonomi kerakyatan. Selain itu, kunjungan itu juga menjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kegiatan itu dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bupati Lampung Selatan, Wakil Bupati Lampung Selatan, Forkopimda Lampung Selatan, serta Ketua DPRD Pesawaran. Hadir pula perwakilan pengelola Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Tol Bakter) sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan wilayah. Selain itu, kehadiran mereka juga mendukung peningkatan konektivitas di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Muzani menegaskan Lampung Selatan harus terus maju dan berkembang sesuai semangat daerah. Ia juga meninjau langsung sejumlah stan UMKM yang menampilkan beragam produk unggulan. Beberapa produk yang ditampilkan yaitu keripik pisang, dodol Lampung, kopi, rempeyek kacang, winko durian, nastar, batu bungur asal Tanjung Bintang, hingga busana sulam usus khas Lampung.

“Momentum ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjawab isu strategis, mulai dari ketahanan pangan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, peningkatan kualitas SDM, hingga transformasi ekonomi hijau dan digital,” ujarnya.

Ia menilai Lampung Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Provinsi Lampung. Ini dapat dicapai apabila dikelola secara kolaboratif dan berkelanjutan.

“Saya melihat Lampung Selatan punya potensi besar. Jika dikelola konsisten dan sinergis, daerah ini bisa menjadi motor ekonomi di Lampung,” kata Muzani.

Dampak Nyata

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan pembangunan daerah harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan.

“Sektor pertanian harus meningkatkan nilai tambah bagi petani. Pariwisata harus membuka lapangan kerja. UMKM harus naik kelas dan lebih kompetitif,” ujar Egi.

Menurutnya, penguatan UMKM dan pariwisata merupakan strategi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Terutama di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.

Pemberdayaan UMKM

Di sisi lain, Manager Public Affairs HKA Ruas Bakter, M. Alkautsar, menjelaskan bahwa Tol Bakauheni–Terbanggi Besar merupakan infrastruktur strategis. Jalan tol ini berperan vital dalam meningkatkan aksesibilitas menuju berbagai destinasi wisata unggulan di Lampung Selatan.

“Kehadiran jalan tol memangkas waktu tempuh, meningkatkan kenyamanan perjalanan, serta mendorong peningkatan kunjungan wisatawan,” ujarnya.

Selain memperkuat konektivitas, pihaknya juga berkomitmen mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelibatan UMKM lokal, khususnya di rest area tol. Produk-produk UMKM diberi ruang pemasaran, disertai program pembinaan guna meningkatkan kualitas dan daya saing.

“Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha penting agar UMKM Lampung Selatan terus berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi harus berjalan beriringan,” kata Alkautsar.

Ia menegaskan Tol Bakter tidak hanya menghadirkan layanan jalan tol yang andal, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan sektor pariwisata dan ekonomi daerah di Provinsi Lampung.

Dengan kolaborasi berkelanjutan, konektivitas yang baik diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan UMKM dan pariwisata, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan.