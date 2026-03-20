BANDAR LAMPUNG (lampost.co) — Ratusan umat Muslim melaksanakan Salat Idulfitri 1447 Hijriah di halaman SDIT Muhammadiyah, Jalan Swadaya 5, Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, Jumat (20/3/2026). Ibadah berlangsung khidmat dengan diisi khutbah yang menekankan pentingnya kesiapan spiritual menghadapi dinamika global.

Bertindak sebagai imam sekaligus khatib, Prof. Warsito, S.Si., D.E.A., Ph.D. Dia mengajak umat Islam untuk memaknai Idulfitri tidak hanya sebagai momentum kemenangan spiritual. Namun, Idulfitri juga harus dilihat sebagai titik awal menghadapi berbagai ujian kehidupan. Termasuk tantangan global yang berdampak langsung pada masyarakat.

Kondisi Global

Dalam khutbahnya, Warsito menyoroti kondisi geopolitik dunia yang tengah memanas. Isu mulai dari konflik Rusia-Ukraina hingga ketegangan di kawasan Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar juga disorot. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi global. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Ia menjelaskan, salah satu dampak signifikan yang perlu diantisipasi adalah gangguan jalur distribusi energi dunia, khususnya di Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis perdagangan minyak global. Jika jalur ini terganggu, maka efek berantai akan dirasakan, termasuk kenaikan harga bahan bakar hingga kebutuhan pokok.

“Sekitar 23 persen perdagangan energi dunia melewati jalur tersebut. Jika terganggu, dampaknya akan luas, termasuk pada harga-harga kebutuhan masyarakat,” ujarnya di hadapan jemaah.

Perspektif Keislaman

Dalam perspektif keislaman, ia mengaitkan kondisi tersebut dengan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 155 yang menegaskan bahwa setiap manusia akan diuji dengan berbagai bentuk kesulitan. Ujian tersebut bisa berupa rasa takut, kelaparan, hingga kekurangan harta.

Menurutnya, ujian merupakan keniscayaan dalam kehidupan. Karena itu, umat Islam dituntut untuk memiliki kesiapan mental dan spiritual dalam menghadapinya.

“Setiap manusia pasti diuji. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapi dan melewati ujian tersebut,” katanya.

Ia juga mengutip Surat Al-Anfal ayat 46 yang menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjaga kesabaran dalam menghadapi berbagai persoalan. Kesabaran, kata dia, menjadi kunci dalam menjaga ketenangan hati di tengah situasi yang tidak menentu.

Lebih jauh, Warsito mengingatkan bahwa dampak krisis global tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, ia mendorong umat Islam untuk memperkuat nilai-nilai kemandirian dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu bentuk implementasi kemandirian tersebut adalah dengan menerapkan pola hidup hemat dan bijak dalam mengelola kebutuhan rumah tangga. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk mitigasi terhadap kemungkinan lonjakan harga kebutuhan pokok.

“Islam mengajarkan kemandirian. Dalam situasi yang tidak menentu, kita harus mampu mengelola diri dan kebutuhan dengan bijak,” ujarnya.

Optimisme

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga optimisme dan tidak mudah berputus asa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Insyirah ayat 5–6 yang menyatakan bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada kemudahan.

Ayat tersebut, menurutnya, menjadi penguat bagi umat Islam untuk tetap yakin bahwa setiap persoalan memiliki jalan keluar selama dihadapi dengan kesabaran dan ketakwaan.

“Janji Allah jelas, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Ini harus menjadi pegangan dalam menghadapi berbagai tantangan,” katanya.

Pelaksanaan Salat Idulfitri di lokasi tersebut berlangsung tertib dan penuh kekhusyukan. Jemaah yang hadir memanfaatkan momentum ini tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga mempererat kebersamaan serta memperkuat nilai-nilai spiritual setelah menjalani ibadah Ramadan.

Momentum Idulfitri tahun ini menjadi pengingat bahwa tantangan ke depan tidak hanya bersifat personal. Tantangan tersebut juga bersifat global. Karena itu, keseimbangan antara ketahanan spiritual dan kesiapan menghadapi dinamika ekonomi menjadi hal yang krusial.

Dengan pesan khutbah yang disampaikan, umat Islam diharapkan mampu menghadapi berbagai ujian dengan sikap sabar, tawakal, serta tetap berikhtiar dalam menjaga stabilitas kehidupan di tengah ketidakpastian global.