Sukadana (lampost.co) — Menyambut datangnya Ramadan 1447 Hijriah, Pengurus Cabang (PC) Persaudaraan Muslimah (Salimah) Way Bungur, Lampung Timur, menggelar kegiatan Targhib Ramadan di penghujung bulan Syaban, Selasa, 17 Februari 2026. Kegiatan bertema “Ramadan Maslahat Berdampak; Membangun Surga dari Rumah” tersebut berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Selain itu, ini merupakan upaya mempersiapkan diri menyambut bulan suci dengan kesiapan spiritual dan sosial.

Ketua PC Salimah Way Bungur, Eni Porwati, mengatakan kegiatan Targhib Ramadan menjadi momentum penguatan ruhiyah sekaligus penguatan peran keluarga dalam membangun masyarakat yang maslahat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh peserta dapat menyambut Ramadan dengan kesiapan lahir dan batin, meningkatkan kualitas ibadah, serta menghadirkan Ramadan yang berdampak nyata bagi keluarga dan lingkungan sekitar,” ujar Eni dalam sambutannya.

Kegiatan bersama anggota dan pengurus Salimah Way Bungur yang tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Agenda diawali dengan khotmil Quran yang menghadirkan suasana khusyuk dan menenangkan. Lantunan ayat suci menjadi penguat spiritual bagi peserta menjelang memasuki bulan puasa.

Selanjutnya, tausiyah disampaikan Ustadzah Sri Handayani selaku Ketua DPSC Way Bungur. Dalam ceramahnya, ia menekankan pentingnya menjadikan rumah sebagai pusat kebaikan dan pendidikan iman.

Menurut dia, membangun “surga dari rumah” dapat dimulai dari amalan sederhana namun konsisten.

“Kunci sukses membangun surga dari rumah dapat dilakukan dengan mengamalkan sholat sunah rawatib, membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, menghidupkan sholat tahajud, memperbanyak tilawah, serta menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, Ramadan bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momentum transformasi diri dan keluarga. Rumah tangga yang kuat secara spiritual akan melahirkan generasi yang berakhlak dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Kegiatan Targhib Ramadan tersebut juga menjadi ruang silaturahmi antaranggota. Suasana hangat terasa saat peserta saling berbagi pengalaman dan motivasi dalam mempersiapkan ibadah puasa.

Acara berakhir dengan makan bersama dalam suasana akrab. Momentum itu dimanfaatkan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkuat soliditas organisasi di tingkat kecamatan.

Melalui kegiatan ini, PC Salimah Way Bungur menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan keluarga sakinah serta peningkatan kualitas ibadah perempuan Muslimah di Lampung Timur.

Dengan mengusung semangat Ramadan 1447 H, Salimah berharap nilai-nilai maslahat tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial. Sebaliknya, nilai-nilai tersebut benar-benar terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini dimulai dari rumah sebagai pusat peradaban.

Kegiatan Targhib Ramadan seperti ini menjadi bagian dari gerakan dakwah berbasis keluarga. Gerakan ini terus diperkuat menjelang bulan suci. Harapannya, Ramadan tahun ini tidak hanya menghadirkan peningkatan ibadah personal. Namun, juga berdampak sosial yang lebih luas di tengah masyarakat Way Bungur dan sekitarnya.