BANDAR LAMPUNG (lampost.co) — Lembaga pendidikan musik Pondok Daud Music kembali melahirkan talenta muda. Salah satu siswanya, Moise Sembiring, resmi merilis single keduanya berjudul Satu Tujuan. Sebelumnya, ia telah merilis lagu Taubat pada 2024.

HRD Pondok Daud Music, Hana, mengatakan Moise merupakan siswa aktif yang mengikuti pembelajaran berbagai instrumen musik, mulai dari piano, gitar, bass, vokal, saxophone, hingga drum.

“Di sini siswa tidak hanya belajar teknik musik, tetapi juga dibina melalui nilai Care, Creative, Attitude, dan Relation. Tujuannya agar mereka tidak hanya kreatif, tetapi juga memiliki karakter dan kemampuan membangun relasi,” ujar Hana.

Nilai Positif

Menurutnya, musik menjadi sarana untuk menanamkan nilai positif, membangun kepercayaan diri, serta mempersiapkan siswa menghadapi masa depan.

Single Satu Tujuan memiliki makna khusus bagi Moise. Lagu tersebut diciptakan sebagai bentuk dedikasi untuk sekolahnya, SMP Xaverius 4 Bandar Lampung. Sekolah tersebut telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikannya. Video klip lagu ini juga direkam di lingkungan sekolah. Selain itu, video tersebut telah diunggah di kanal YouTube Moise Sembiring.

Owner Pondok Daud Music, Dodo Mikha, berharap lagu tersebut dapat memberikan dampak positif. Tidak hanya bagi Moise, tetapi juga bagi sekolah dan generasi muda lainnya.

“Lagu ini dibuat untuk membangun semangat dan identitas sekolah. Harapannya bisa menjadi lagu kebanggaan dan tetap relevan sepanjang waktu,” ujar Dodo.

Melalui karya ini, Pondok Daud Music menegaskan komitmennya dalam membina generasi muda, tidak hanya dalam kemampuan bermusik, tetapi juga dalam membentuk karakter dan kreativitas.(AJI)