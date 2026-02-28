LAMPUNG UTARA — Rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah Partai NasDem tingkat Provinsi Lampung berlanjut ke Kabupaten Lampung Utara, Jumat (27/2/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Koordinator Pemenangan Pemilu DPP NasDem Wilayah Lampung, Rahmawati Herdian, yang juga anggota DPR RI.

Agenda diawali dengan pembagian 1.000 paket takjil gratis kepada masyarakat, kemudian dilanjutkan konsolidasi pemenangan pemilu bersama struktur partai, mulai dari anggota Fraksi NasDem, pengurus DPW, DPD, DPC, hingga DPRt se-Lampung Utara.

Dari perspektif organisasi, safari Ramadan kali ini tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan sosial-keagamaan, melainkan juga forum evaluasi dan penguatan mesin partai di daerah. Rahmawati menyebut, silaturahmi kader harus berjalan beriringan dengan kesiapan menghadapi agenda politik ke depan.

“Safari Ramadan ini untuk mempererat silaturahmi antar-kader, memperkuat kebersamaan, sekaligus mengecek kesiapan pengurus dalam menghadapi agenda-agenda politik mendatang,” ujar Rahmawati.

Momentum Sosial dan Politik

Pembagian takjil di sejumlah titik di Lampung Utara menjadi simbol kepedulian sosial partai di bulan suci. Namun di balik itu, terdapat pesan konsolidatif yang lebih luas: menjaga soliditas struktur partai pascapemilu dan memastikan kerja-kerja politik tetap berorientasi pada kebutuhan rakyat.

Rahmawati menegaskan, nilai solidaritas dan kepedulian sosial yang tumbuh selama Ramadan harus menjadi karakter permanen kader NasDem. “Dengan semangat berbagi dan kebersamaan, Ramadan menjadi momentum memperkuat hubungan antara partai dan masyarakat,” katanya.

Dalam konteks komunikasi politik, safari Ramadan dapat dipandang sebagai instrumen menjaga kedekatan emosional partai dengan konstituen. Interaksi langsung melalui kegiatan sosial dinilai efektif memperkuat citra partai sebagai entitas yang hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar muncul dalam kontestasi elektoral.

Konsolidasi Fraksi dan Struktur

Konsolidasi di Lampung Utara diikuti unsur fraksi serta jajaran pengurus hingga tingkat ranting. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi vertikal dan horizontal, termasuk penyamaan persepsi terkait strategi pemenangan pemilu mendatang.

Ketua DPD NasDem Lampung Utara, Imam Suhada, menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran DPP dan DPW. Menurut dia, dukungan langsung dari pusat memberikan motivasi tambahan bagi kader di daerah.

“Kehadiran Kakak Rahmawati membuat kami semakin semangat membesarkan NasDem di Lampung Utara. Pemilu mendatang, bukan tidak mungkin NasDem menjadi partai pemenang di daerah ini,” ujarnya.

Optimisme tersebut mencerminkan upaya penguatan basis politik di tingkat kabupaten. Lampung Utara selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan dinamika politik yang kompetitif. Karena itu, konsolidasi intensif dinilai penting untuk menjaga kohesi internal sekaligus memetakan potensi elektoral.

Strategi Berkelanjutan

Jika ditarik lebih luas, Safari Ramadan NasDem di Lampung Utara memperlihatkan pola kerja berkelanjutan antara pendekatan sosial dan konsolidasi struktural. Di satu sisi, partai membangun citra empati melalui kegiatan berbagi. Di sisi lain, agenda internal tetap diarahkan pada penguatan organisasi dan kesiapan menghadapi kontestasi berikutnya.

Pendekatan ganda ini menjadi strategi yang lazim diterapkan partai politik dalam menjaga eksistensi dan relevansi di tengah masyarakat. Ramadan, dengan nuansa spiritual dan solidaritasnya, menjadi momentum yang efektif untuk mengintegrasikan keduanya.

Rangkaian safari Ramadan DPW NasDem Lampung dijadwalkan berlanjut ke sejumlah kabupaten/kota lainnya sebagai bagian dari penguatan jaringan dan komunikasi politik di tingkat akar rumput.