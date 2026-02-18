Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa bumi 2.3 magnitudo melanda wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Rabu, 18 Februari 2026 pukul 04.47.11 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Stasiun Geofisika Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id gempa tersebut terjadi pada kedalaman 37 km.

“Gempa 2.3 magnitudo, Rabu, 18 Februari 2026 pukul 04:47:11 WIB. Lokasi episentrum 5.47° LS, 103.73° BT, 38 km Barat Daya Pesisir Barat – Lampung. Dengan kedalaman 37 Km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Lalu periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.