Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa bumi 2.4 magnitudo pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Senin, 09 Maret 2026 pukul 00:48:56 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, gempa tersebut dengan kedalaman 9 km.

“Gempa 2.4 magnitudo, Senin, 09 Maret 2026 pukul 00:48:56 WIB. Lokasi episentrum -5.64 LS, 103.59 BT dengan kedalaman 9 km di laut 62 km Barat Daya Pesisir Barat – Lampung,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.