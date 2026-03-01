Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa bumi 3.0 magnitudo pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Minggu, 1 Maret 2026 pukul 11:02:31 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, gempa tersebut dengan kedalaman 14 km.

“Gempa bumi 3.0 magnitudo mengguncang wilayah Pesisir Barat, Lampung, Minggu, 1 Maret 2026, pukul 11:02:31 WIB. Pusat gempa berlokasi di laut, 139 km barat daya Pesisir Barat, Lampung, pada koordinat 6.44 LS – 103.83 BT dengan kedalaman 14 Km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.