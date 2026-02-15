Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa. Gempa dengan kekuatan 1.9 magnitudo melanda wilayah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Minggu 15 Februari 2026 pukul 07:07:48 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id gempa tersebut dengan kedalaman 4 km.

“Gempa 1.9 magnitudo, Minggu, 15 Februari 2026 pukul 07:07:48 WIB. Lokasi berada pada 5.43 LS – 104.67 BT (di darat 5 km Barat Laut Tanggamus – Lampung. Dengan kedalaman 4 Km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.