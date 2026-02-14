Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa 1.9 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Tanggamus, Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 16:52:57 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id gempa tersebut dengan kedalaman 5 km.

“Gempa bumi 1.9 magnitudo, Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 16:52:57 WIB. Lokasi berada pada 5.35° LS, 104.62° BT, 17 km Barat Laut Tanggamus – Lampung. Dengan kedalaman 5 km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.