Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini cuaca buruk. Awas dampak hujan untuk wilayah Kabupaten Lampung Utara, Sabtu, 14 Februari 2025.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Lampung Utara, Sabtu, 14 Februari 2026 dengan status awas. Monitoring curah hujan: 107.0 mm (20.50 WIB),” tulis Prakirawan BMKG dalam siarannya.

Sementara hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang terjadi pada wilayah Kabupaten Lampung Utara. Ini berpotensi menyebabkan peningkatan debit air secara signifikan. Kondisi ini dapat memicu banjir dan/atau banjir bandang. Terutama wilayah dataran rendah, sekitar aliran sungai, daerah hilir, serta kawasan dengan kapasitas drainase terbatas.

“Status awas berlaku sebagai langkah antisipasi. Terhadap potensi dampak yang dapat mengancam keselamatan masyarakat,” himbau BMKG.

Kemudian ada beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak Kotabumi Selatan, Abung Selatan, Kotabumi. Kotabumi Utara, Abung Kunang, Sungkai Jaya, Sungkai Barat, Abung Utara, Abung Tinggi, dan sekitarnya.

Selanjutnya dampak yang berpotensi terjadi seperti banjir pada kawasan permukiman dan area rendah. Luapan sungai dan saluran irigasi, genangan luas yang mengganggu akses transportasi. Kemudian potensi banjir bandang wilayah tertentu, gangguan aktivitas masyarakat serta risiko keselamatan jiwa.

Kemudian BMKG menyampaikan himbauan untuk masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, segera menjauhi bantaran sungai dan daerah rawan banjir. Siapkan rencana evakuasi jika kondisi memburuk, ikuti arahan dari pihak berwenang. Terus memantau informasi resmi dari BMKG

“Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Tindakan cepat dan tepat dapat mengurangi risiko dampak banjir,” katanya.