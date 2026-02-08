Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa bumi terjadi pada wilayah Kabupaten Tanggamus hingga 6 guncangan beruntun, Minggu, 8 Februari 2026 dini hari.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id gempa terjadi secara beruntun. Terpantau sejak pukul 02:08:55 WIB hingga 02:17:52 telah terjadi 6 guncangan gempa.

Berikut Data Gempa Bumi:

Pukul 02:17:52 WIB lokasi epicenter -5.36, 104.77 kekuatan 1.5 magnitudo. Dengan kedalaman 10 Km di darat 16 km Timur Laut Tanggamus – Lampung. Pukul 02:17:10 WIB lokasi epicenter -5.78, 104.68 8kekuatan 1.4 magnitudo. Dengan kedalaman 3 Km di laut 33 km Barat Daya Tanggamus – Lampung. Pukul 02:17:02 WIB lokasi epicenter -5.59, 104.37 kekuatan 2.3 magnitudo. Dengan kedalaman 10 Km di darat 36 km Barat Daya Tanggamus – Lampung. Pukul 02:12:13 WIB lokasi epicenter -5.72, 104.66 kekuatan 1.5 magnitudo. Dengan kedalaman 10 Km di laut 26 km Barat Daya Tanggamus – Lampung. Pukul 02:11:12 WIB lokasi epicenter -5.72, 104.68 keluatan 1.4 magnitudo. Dengan kedalaman 8 Km di laut 26 km Tenggara Tanggamus – Lampung. Pukul 02:08:55 WIB lokasi epicenter -5.71, 104.69 kekuatan 1.5 magnitudo. Dengan kedalaman 10 Km di laut 25 km Tenggara Tanggamus – Lampung.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Lalu periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.