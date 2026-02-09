Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa bumi 1.5 magnitudo melanda wilayah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, Senin, 9 Februari 2026 pukul 04:28:45 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, gempa tersebut terjadi dengan kedalaman 11 km.

“Gempa 1.5 magnitudo, Senin, 09 Februari 2026 pukul 04:28:45 WIB. Lokasi epicentrum 5.25° LS, 104.25° BT 33 km Tenggara Lampung Barat – Lampung. Dengan kedalaman 11 km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Lalu periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.