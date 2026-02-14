Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Guncangan gempa 1.9 magnitudo terjadi pada wilayah Selat Sunda, Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 06:17:29 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip https://lampung.bmkg.go.id/ kekuatan gempa tersebut terbesar mencapai 2.9 magnitudo.

“Gempa 1.9 magnitudo, Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 06:17:29 WIB. Lokasi 6.26° LS, 104.98° BT 79 km Barat Laut Sumur – Banten dengan kedalaman 41 km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Lalu periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.