Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa bumi 2.0 magnitudo terjadi pada wilayah Kabupaten Tanggamus, Minggu, 8 Februari 2026 pukul 16:27:17 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id gempa tersebut dengan kedalaman 8 km.

“Gempa bumi 2.0 magnitudo terkonfirmasi terjadi, Minggu, 8 Februari 2026 pukul 16:27:17 WIB. Lokasi epicentrum terjadi pada 5.36 LS-104.53 BT di darat 21 km Barat Laut Tanggamus – Lampung. Dengan kedalaman 8 km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Lalu periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.