Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa. Gempa dengan kekuatan 2.5 magnitudo melanda wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Minggu 15 Februari 2026 pukul 12:16:21 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id gempa tersebut dengan kedalaman 2 km.

“Gempa 2.5 magnitudo, Minggu, 15 Februari 2026 pukul 12:16:21 WIB. Lokasi berada pada 6° LS, 103.87° BT, 90 km Selatan Pesisir Barat – Lampung. Dengan kedalaman 2 km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.