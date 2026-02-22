Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan gempa bumi. Gempa bumi 2.6 magnitudo pada wilayah Selat Sunda, Minggu, 22 Februari 2026 pukul 08:21:50 WIB. Dampak guncangan terasa hingga Provinsi Lampung dan Banten.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, gempa tersebut dengan kedalaman 75 km.

“Gempa 2.6 magnitudo, Minggu, 22 Februari 2026 pukul 08:21:50 WIB. Lokasi episentrum 6.17 LS – 105.48 BT di laut 44 km Barat Laut Labuan – Banten. Dengan kedalaman 75 Km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Sementara untuk daerah terdampak meliputi Carita – Banten, Labuan – Banten, Jiput – Banten, Pagelaran – Banten, Cinangka – Banten, Anyer – Banten. Cikedal – Banten, Panimbang – Banten, Kalianda – Lampung, Menes – Banten.

Kemudian Cisata – Banten, Mandalawangi – Banten, Anyer – Banten. Patia – Banten, Sobang – Banten, Padarincang – Banten, Pulosari – Banten, Mancak – Banten, Gunungsari – Banten, Cilegon – Banten, Cipeucang – Banten. Waringinkurung – Banten, Angsana – Banten.

Lalu Sindangresmi – Banten, Merak – Banten, Cigeulis – Banten, Sumur – Banten. Saketi – Banten, Picung – Banten, Mekarjaya – Banten, Bojonegara – Banten, Cimanuk – Banten, Baros – Banten, Ciomas – Banten, Serang – Banten. Banjar – Banten, Munjul – Banten, Pabuaran – Banten, Bojong – Banten.

Selanjutnya Cimanggu – Banten, Banjarsari – Banten, Kaduhejo – Banten. Kramatwatu – Banten, Koroncong – Banten, Cileles – Banten, Puloampel – Banten, Pandeglang – Banten, Cikulur – Banten. Petir – Banten, Cadasari – Banten, Warunggunung – Banten, Ciruas – Banten, Bandar Lampung – Lampung.

Lalu Gunungkencana – Banten, Tunjung Teja – Banten, Lebakwangi – Banten. Cikeusal – Banten, Rangkasbitung – Banten, Cikeusik – Banten, Cibaliung – Banten, Cibitung – Banten, Kalanganyar – Banten. Cibadak – Banten, Pontang – Banten, Pamarayan – Banten, Kragilan – Banten, Cimarga – Banten, Kibin – Banten, Tirtayasa – Banten, Carenang – Banten

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.